فاوتشى: اكتشاف 226 حالة لمتحور أوميكرون فى 20 دولة

وأضاف فاوتشى، خلال إيجاز للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، لمجموعة عمل كوفيدـ19، أن التغيرات التى تطرأ على هذا المتحور تجعله أشد اختلافا عن متحورات أخرى، مؤكدا أنه مغاير لمتحور دلتا رغم ظهور بعض تلك التغيرات فى كليهما.
وكان ستيفان بانسيل المدير التنفيذى لشركة موديرنا قد حذر أمس الإثنين، من أن أوميكرون قد انتشر بالفعل فى أنحاء الكوكب.
وأشار إلى أنه كانت هناك رحلات جوية يوم الجمعة الماضى وصلت إلى العاصمة الهولندية أمستردام قادمة من جنوب إفريقيا تضمنت 624 راكبا ثبت إصابة 61 منهم بفيروس كورونا و14 مصابا بمتحور أوميكرون حسب السلطات الهولندية.
كما أعلن مسؤولو الصحة فى البرتغال أمس أن 13 عضوا وموظفا بفريق المحترفين لكرة القدم فى البلاد أصيبوا بأوميكرون بعد عودة أحد اللاعبين من رحلة إلى جنوب إفريقيا.
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