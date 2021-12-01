كورونا يواصل وجيعة إيطاليا.. 12764 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة الإيطالية إن الإصابات بـ كورونا فى البلاد تجاوزت 5.03 مليون حالة، فيما بلغ إجمال الوفيات 133 ألفًا و828 حالة منذ بدء الجائحة

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.