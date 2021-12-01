جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة الإيطالية إن الإصابات بـ كورونا فى البلاد تجاوزت 5.03 مليون حالة، فيما بلغ إجمال الوفيات 133 ألفًا و828 حالة منذ بدء الجائحة
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل وجيعة إيطاليا.. 12764 إصابة جديدة فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.