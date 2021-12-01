موعد مباراة فلسطين والمغرب اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب اليوم

موعد مباراة فلسطين والمغرب اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021. نتعرف عليه في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. إضافة إلى ذلك نرصد لكم القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد المغرب في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين على ملعب ستاد الجنوب في مدينة الوكرة بدولة قطر. وفي السياق ذاته تحمل مباراة فلسطين والمغرب اليوم كواليس غير متوقعة خاصة من جانب المنتخب المغربي الذي فاز بلقب بطولة كأس العرب في آخر نسخة للبطولة خلال عام 2012. إضافة إلى ذلك يعد منتخب المغرب أو كما يسمى “أسود الأطلس” من المنتخبات المصنفة بالترتيب الأول عربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تقريرها الصادر خلال شهر نوفمبر.

وفي غضون ذلك يخوض منتخب المغرب مباراته الأولى في بطولة كأس العرب 2021 ضد شقيقه منتخب فلسطين وذلك بقيادة مدربه “الحسين عموته” والذي أدى التدريبات اللازمة للاعبي الفريق قبل انطلاق مباراة الجولة الأولى اليوم. وعلى الجانب الآخر وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني منذ أيام إلى مدينة الدوحة القطرية بقيادة مدربها الفني “مكرم دبوب”. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة فلسطين والمغرب اليوم والقنوات الناقلة.

من المقرر أن يكون موعد مباراة فلسطين والمغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الأربعاء الموافق 1-12-2021. والتي يحتضنها ملعب ستاد الجنوب في مدينة الوكرة بدولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العرب لهذا الموسم. حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت. فيما يكون موعد مباراة فلسطين والمغرب اليوم بتوقيت القاهرة وفلسطين في تمام الساعة السادسة 6:00 مساءً. أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة فيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة 8:00 مساءً. وبتوقيت المغرب في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساءً.

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمغرب اليوم في بطولة كأس العرب 2021. سيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. والتي حازت على حقوق بث مباريات البطولة العربية لهذا الموسم وأعلنت مؤخرًا عن بث المباراة بشكل مجاني دون تشفير أو الحاجة إلى دفع اشتراك شهري نظيره متابعة مباريات بطولة كأس العرب. وفي السياق ذاته من المقرر أن تُذاع مباراة فلسطين والمغرب اليوم عبر قناتي beIN Sports HD 2،beIN Sports HD 1. وفيما يلي نتعرف على تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4