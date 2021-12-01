نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط صندوق المعونة الوطنية الجديد 2021 // موقع التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط صندوق المعونة الوطنية الأردني هو من أهم كلمات البحث اليوم الأربعاء، في جميع المدن والمحافظات الأردنية، للدخول عليه والتسجيل الإلكتروني للحصول على الدعم التكميلي تكافل 1، الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية، ودعت الأسر الأشد فقراً في المملكة للتسجيل من خلاله بداية من اليوم الأول من شهر كانون الأول 2021، وقالت الحكومة الأردنية أن التسجيل مستمر حتى نهاية هذا الشهر، وفق بعض الضوابط الهامة للتسجيل، وخصصت الحكومة الأردنية مبلغ 140 مليون دينار للدعم التكميلي، وتستهدف دخول 50 ألف أسرة في تلك المرحلة ليصل إجمالي الأسر إلي 135 ألف أسرة.

رابط صندوق المعونة الوطنية

قال مدير عام الصندوق السيد / برق الضمور، أن الحومة قد أنشأة 74 مركز في جميع المحافظات الأردنية، خاصة في المناطق الفقيرة والنائلة والتي قد تواجه بعض المشاكل في التسجيل الإلكتروني، من قبل المواطنين لاستقبال طلباتهم، ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنون الذين لديهم طلبات سابقة للحصول على الدعم، إلي تحديث بياناتهم لاعتمادها وإرسال رسائل نصية لهم للاستفادة من الدعم، في حالة أن ظروفهم المعيشية لم تتحسن.

رابط التسجيل في الدعم التكميلي

الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق takafu.naf.gov.jo. ثم أدخل على أيقونة “تكافل 1”. سجل البيانات المطلوبة ويجب أن تكون كافة البيانات صحيحة ومطابقة لبيانات الجهات الرسمية. ثم أضغط بالموافقة على الشروط والأحكام وإرسال الطلب ليتم التسجيل الإلكتروني بنجاح.

المعونة الوطنية

المعونة الوطنية هي إحدى وسائل الحماية الاجتماعية، التي تقدمها الحكومة الأردنية للمواطنين التي تكون ظروفهم المعيشية صعبة، والغير عاملين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، بهدف رفع مستوى معيشتهم وإعانتهم على توفير أبسط أساسيات الحياة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أفقدت الملايين لوظائفهم في العالم أجمع، وأثرت على مستوى دخول المواطنين في العديد من دول العالم.

من هم المستهدفون في الدعم التكميلي

يستهدف كافة المواطنون والأسر الفقيرة، بشرط أن لا يكونوا مستفيدين من الصندوق في أي برامج أخرى مثل “المعونة الوطنية الشهرية”، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي قررتها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، ويثبت بعد دراسة طلبهم أستحقاقهم للدعم ولا يكونوا لا يعملون في الأجهزة الأمنية الحكومية.