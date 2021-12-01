بالرقم الوطني takaful.naf.gov.jo تسجيل دعمك التكميلي1 لعام 2021 صندوق المعونة الوطنية

takaful.naf.gov.jo تسجيل دعمك التكميلي1 لدعم الاسر الأردنية بإضافة 50 ألف اسرة جديدة لبرنامج الدعم الوطني بصندوق المعونة الوطنية ليستفيد من البرنامج أكثر من 135 ألف أسرة في الأردن من برنامج الدعم الحكومي الذي يبلغ 140 مليون دينار والذي يأتي ضمن التحديثات الكبيرة التي تقوم به الهيئات والوزارات في المملكة الأردنية الهاشمية في الأعوام الأخيرة لصرف الدعم المناسب والمساعدات المناسبة للأسر الأردنية وكذلك المقيمين على ارضها من اللاجئين وخاصة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية الكبيرة.

بالرقم الوطني takaful.naf.gov.jo تسجيل دعمك التكميلي 2021 صندوق المعونة الوطنية

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الوطنية المسمى بتكافل بإطلاق التسجيل الإلكتروني وكذلك تحديث بيانات المستفيدين من هذا البرنامج التكافلي والذي أطلقه صندوق المعونة الوطنية بالأردن منذ عدد من السنوات، وكان يهدف لتقديم السلع الغذائية بالسعر المدعوم للشعب الاردني، واللاجئين المسجلين حسب القوانين الخاصة بهم، لتوصيل الدعم إليهم حتى لا يتضرروا من العديد من الإجراءات الاقتصادية والتحديات التي قد تودي بهم وتضرهم بشكل كبير، وتأتي ضمن التكافل المجتمعي لمساعدة الفئات المحتاجة للدعم.

موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في takaful.naf.gov.jo تسجيل دعمك التكميلي

أطلق صندوق المعونة الوطنية البرنامج الدعمي الكبير منذ عدد من السنوات، ويقوم في كل عام بدعوة المسجلين فيه بتحديث البيانات الموجودة لهم فيه كما يفتح باب التقديم للتسجيلات الجديدة، ويبدا التسجيل الإلكتروني في الموقع ابتداء من الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ويستمر حتى 31 كانون الأول 2021، ابتداء من الأول من ديسمبر وحتى اليوم الأخير من هذا العام.

وفي حديث صحفي رئيس صندوق المعونة الوطنية ، السيد الضمور، لأحد الصحف المحلية قائلا:

“اليوم الأربعاء، ان 50 ألف أسرة جديدة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1) في العام الجديد، لتضاف إلى 85 ألف أسرة تستفيد من البرنامج، حيث خصصت الحكومة مبلغ 140 مليون دينار للبرنامج الذي سيصبح عدد المستفيدين منه 135 ألف أسرة”.

ألية التسجيل الإلكتروني في برنامج المعونة الوطنية

يبدا التسجيل الإلكتروني على “رابط تكافل صندوق المعونة الوطنية الأردني” بعد أن تم تفعيله لاستقبال الطلبات.

يكون الأول من كانون الأول هو موعد بداية التسجيل الإلكتروني بالموقع.

يستمر التسجيل حتى 31 كانون الأول.

يتم التسجيل لجميع أفراد المجتمع باستثناء مستفيدي المعونة الشهرية المتكررة ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع الحكومي.

يقوم صندوق المعونة الوطني بإعادة دراسة مواعيد تسليم الدعم النقدي ليصبح كل شهر أو كل شهرين فضلا عن النظام القديم الذي كان يتم تسليمه كل ثلاثة اشهر.

يتم تسليم الدعم النقدي للمستفيدين المقبولين في الموقع عن طريق البنوك والمحتفظ الإلكترونية.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الحكومي