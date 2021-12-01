تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ والتقلبات الجوية “التفاصيل كاملة”

يتساءل الآن قطاع كبيرمن أولياء الأمور والطلاب هل تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السيء حقيقة ام لا، وجاء الرد القاطع من وزارة التربية والتعليم حيث أكدت أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن، و أن الدراسة تسير الآن بشكل منتظم وطبيعي، ولم تقم الوزارة أو الجهات المعنية بإصدار أي قرارات خاصة بتعطيل الدراسة أو توقفها، كما أشارت إلى عدم وجود أي معوقات تحول بين الطلاب وبينحضورهم إلى المدارس.تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ
تحدث مصدر مسئول من داخل وزارة التعليم الكويتية بخصوص التساؤلات الذي اشتعلت بها محركات البحث منذ ساعات قليلة، وهو هل تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ حقيقة ام لا، مؤكداً ان هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأن قرار تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية لم يتم التحدث فيه من قبل المسؤولين من الأساس، وأنه لا داعي لترويج مثل هذه الأخبار أو الانسياق ورائها بأي شكل من الأشكال، وأضاف المصدر، مشيراً إلى أن الوزارة أحرص ما يكون على صحة وسلامة ومصلحة ابنائها الطلاب، ولكن الأحوال الجوية في الكويت لم تصل لهذا الحد من الخطورة حتى يتم على اثرها توقف او تعطيل الدراسة، وأن هناك تعليمات مشددة للمدارس بتوعية جميع الطلاب في حالة سقوط أي أمطار أو حدوث تغيير مفاجئ في حالة الطقس لحمايتهم من أي خطر.تابع تفاصيل تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ
تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ حقيقة ام لا، هي الجملة التي مازال البحث عنها مستمر حتى تلك اللحظة، بالرغم من نفي الوزارة لهذا الخبر بشكل تام، وقد حرصت الوزارة على إرفاق عدة تعليمات بالإضافة إلى تصريحاتها بإلغاء الخبر، وتتضمن تلك التعليمات ما يلي:
- في حالة سقوط امطار يجب فصل التيار الكهربي عن الفصول الخاصة بالطلاب والا يتم إعادته إلا بعد جفاف البلل الذي لحقتة الامطار.
- توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الأمطار وكيفية تجنب المخاطر وذلك من خلال بعض الانشطة الفعلية.
- التأكد من ان كافة مفاتيح الكهرباء ليس بها خلل وتغيير أي اداة كهربائية بها خلل او اصلاحها.
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يتساءل الآن قطاع كبيرمن أولياء الأمور والطلاب هل تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السيء حقيقة ام لا، وجاء الرد القاطع من وزارة التربية والتعليم حيث أكدت أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن، و أن الدراسة تسير الآن بشكل منتظم وطبيعي، ولم تقم الوزارة أو الجهات المعنية بإصدار أي قرارات خاصة بتعطيل الدراسة أو توقفها، كما أشارت إلى عدم وجود أي معوقات تحول بين الطلاب وبينحضورهم إلى المدارس.تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ
تحدث مصدر مسئول من داخل وزارة التعليم الكويتية بخصوص التساؤلات الذي اشتعلت بها محركات البحث منذ ساعات قليلة، وهو هل تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ حقيقة ام لا، مؤكداً ان هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأن قرار تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية لم يتم التحدث فيه من قبل المسؤولين من الأساس، وأنه لا داعي لترويج مثل هذه الأخبار أو الانسياق ورائها بأي شكل من الأشكال، وأضاف المصدر، مشيراً إلى أن الوزارة أحرص ما يكون على صحة وسلامة ومصلحة ابنائها الطلاب، ولكن الأحوال الجوية في الكويت لم تصل لهذا الحد من الخطورة حتى يتم على اثرها توقف او تعطيل الدراسة، وأن هناك تعليمات مشددة للمدارس بتوعية جميع الطلاب في حالة سقوط أي أمطار أو حدوث تغيير مفاجئ في حالة الطقس لحمايتهم من أي خطر.تابع تفاصيل تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ
تأجيل الدراسة في الكويت بسبب الطقس السئ حقيقة ام لا، هي الجملة التي مازال البحث عنها مستمر حتى تلك اللحظة، بالرغم من نفي الوزارة لهذا الخبر بشكل تام، وقد حرصت الوزارة على إرفاق عدة تعليمات بالإضافة إلى تصريحاتها بإلغاء الخبر، وتتضمن تلك التعليمات ما يلي:
- في حالة سقوط امطار يجب فصل التيار الكهربي عن الفصول الخاصة بالطلاب والا يتم إعادته إلا بعد جفاف البلل الذي لحقتة الامطار.
- توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الأمطار وكيفية تجنب المخاطر وذلك من خلال بعض الانشطة الفعلية.
- التأكد من ان كافة مفاتيح الكهرباء ليس بها خلل وتغيير أي اداة كهربائية بها خلل او اصلاحها.
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