ثبت حالا | قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان مجانا اليوم في كأس العرب 2021

يستعرض لكم ثقفني، قائمة القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مصر ولبنان، في اللقاء المهم الذي يقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وذلك في إطار مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، حيث يتواجه المنتخبان وجها لوجه على أرضية استاد الثمامة في الدوحة، ومع اقتراب موعد إنطلاق هذا اللقاء خلال الساعات القليلة القادمة، تتزايد نسبة البحث من قبل جماهير كلا المنتخبين من أجل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة، وفي سطور هذا المقال نعرض لكم جميع القنوات المجانية التي تنقل هذا اللقاء بشكل مجاني دون الحاجة للإشتراك.

موعد مباراة مصر ولبنان في كأس العرب 2021

يلتقى المنتخب المصري بنظيره المنتخب اللبناني في مباراة الجولة الأولى من منافسات كأس العرب، حيث تنطلق أحداث هذا اللقاء اليوم الأربعاء الأول من كانون الأول الجاري، ويحتضن هذه المواجهة استاد الثمامة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة معلنا بداية أحداث الشوط الأول، في تمام الساعة 3.00 مساء بتوقيت بيروت والقاهرة والقدس الشريف، وعند الساعة 4.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب 2021

اشتدت نسبة البحث عبر محرك جوجل لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ولبنان، وقد حصلت شبكة قنوات بي إن سبورت على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العرب 2021، وقد كشفت عن القنوات الناقلة لمباراة اليوم، حيث يمكن لجميع المتابعين مشاهدة مباراة مصر عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، وعلى شاشة قناة بي إن سبورت الثانية beIN SPORTS HD 2، وسيتم عرض المباراة على القناتين بشكل مجاني ودون تشفير، وسيتمكن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة هذا اللقاء

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان اليوم

ننشر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء، كما ذكرنا سابقا بأنه سيتم عرض المباراة على شاشات قنوات بي إن سبورت كما ستعرض أيضا على قنوات الكأس الرياضية، ويرغب المتابعين في معرفة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر، حيث تستقبل قنوات بي إن إشارة ترددها عبر العديد من الأقمار الصناعية المحتلفة، وهي قمر نايل سات، عرب سات، سهيل سات وبدر سات.

قناة beIN SPORTS HD 1 نايل سات، التردد: 11013، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3 قناة beI SPORTS HD 1 سهيل سات، التردد: 11547، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2 قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات، التردد: 11054، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3 قناة beI SPORTS HD 2 على سهيل سات، التردد: 11585، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر ولبنان اليوم