أخبار اليمن : 6 غارات عدوانية على مطار صنعاء الدولي

دوت الخليج -

6 غارات عدوانية على مطار صنعاء الدولي

شن طيران العدوان السعودي فجر اليوم ست غارات على العاصمة صنعاء. 6 غارات عدوانية على مطار صنعاء الدوليشن طيران العدوان السعودي فجر اليوم ست غارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مطار صنعاء الدولي بست غارات.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المنشآت المدنية والممتلكات العامة وتدمير مقدرات البلاد في ظل صمت دولي وأممي معيب. ومساء امس كان طيران العدوان شن أربع غارات على محافظة الحديدة، في خرق سافر لاتفاق السويد.



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