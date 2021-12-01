أحدث صور استكرات اليوم الوطني الاماراتي 50 وعبارات العيد الوطني الإماراتي الـ50

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عمر شويل - جدة ننشر أحدث صور استكرات اليوم الوطني الاماراتي وعبارات العيد الوطني الإماراتي الـ50 حيث ينطلق الاحتفال بيوم الإمارات الوطني في الإمارات العربية المتحدة غدآ الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 , احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني ال50 , والذي تحتفل فيه بذكري قيام اتحداها الذي تأسس عام ١٩٧١ ، واليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، حيث يشارك المواطنين بالامارات أجمل عبارات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي باليوم الوطني الإماراتي ويعبرون عن مدي انتمائهم وسعادتهم وحبهم لبلدهم ، التي توفر لهم كل سُبل الراحة والسعادة.

العيد الوطني الإماراتي 50

ومن المميز هذا العام مبادرة “خمسون يوماً للخمسين” للإحتفال بيوم العيد الوطني الإماراتي 50 الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لأول مرة عن بدء الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يوماً من الموعد المحدد 2 ديسمبر .

عبارات اليوم الوطني الإماراتي الـ50

وننشر أجمل عبارات تهنئة العيد الوطني الإماراتي الـ50 بمناسبة مرور 50 عامًا على اتحاد الامارات العربية المتحدة.

إليكم بعد عبارات التهنئة في اليوم الوطني الإماراتي 50 التي تم نشرها عبر السوشال ميديا :

وطني عزيز على قلوب الشرفاء ، أعشقه وأحبه وبكل روحي أفتديه.

في كل عام نحتفل بوطننا من جديد، في الثاني من ديسمبر ميلاد الاتحاد

وطني افتديه بروحي ودمي، فوطني مهما قدمت له لن يكفي لتوضيح محبتنا له.

تهنئة من القلب لكل مواطن إماراتي يحب شعبه وقادته بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي.

كلّ عام والامارات بخير، أدام اللّه علينا نعمة الأمن والأمان.

ستبقى أرض الامارات حرة طالما ظلّ مواطنوها أبطالاً… يوم سعيد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ربي يديم عليكم نعمة الأمن والأمان، بمناسبة يوم الوطني الاماراتي.

حقّ لكل إماراتي ان يفخر ببلد السلام والتسامح والنقاء الإمارات العربية المتحدة، وأن يحتفل بيوم وحدتها الذي كان سببًا في بناء بلد معروف في كل العالم اليوم.

صور استكرات العيد الوطني الإماراتي 50

الانطلاقة التاريخية لاتحاد دولة الإمارات العربية

بدأت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بإجماع حكام الإمارات السبع وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي

بالإضافة إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة

والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة

إضافة الشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة

ومعالي الشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين

وسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان

واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها، في ذكرى العيد الوطني الإماراتي.