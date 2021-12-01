أخبار اليمن : تنبيهات وقائية هامة.. صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية

تنبيهات وقائية هامة.. صقيع متوقع على 7 محافظات يمنيةتوّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة احتمال تكون الصقيع الخفيف على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن المعطيات الرصدية والتنبؤية تشير إلى استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع الخفيف "الضريب" على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من اب والضالع.

فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغرب كل من الجوف ومأرب وباردة إلى باردة نسبياً على المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.

ونبه المسافرين إلى المحافظات الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة، كما نبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قد سجلّت محطات الرصد الجوية، أدنى درجات الحرارة على محافظة ذمار بـ 1 وعمران : 1.4 وصنعاء : 3.2 والسدة : 5.5 والمحويت : 9.2 وسيئون : 9.3 وإب : 9.5.

