أخبار اليمن : إرتفاع أسعار النفط

إرتفاع أسعار النفطإرتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، فيما يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التعامل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور "أوميكرون".

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.7 بالمائة إلى 71.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعد هبوط 3.9 بالمائة أمس الثلاثاء.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.7 بالمائة إلى 67.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4 بالمائة أمس.

وينتظر ان تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم، وذلك قبل اجتماع يوم الخميس لمجموعة "أوبك+"، التي تجمع أعضاء "أوبك" مع حلفاء آخرين، من بينهم روسيا.

