“daem.impact.gov.lp” اليوم فتح رابط تسجيل شبكة دعم للحماية الاجتماعية لبنان والبطاقة التموينية

أعلن السيد هكنور حجار، وزير الشئون الاجتماعية البنانية، عن فتح رابط تسجيل شبكة دعم للحماية الاجتماعية للأسر الأشد احتياجاً، بالتعاون مع عدة وزارت في الحكومة البنانية “وزارة المالية، والاقتصاد والتجارة، والتفتيش المركزي، والبنك الدولي”، جاء هذا على موقع الوزارة على فيس بوك، ودعا الأسر المستحقة وفق الشروط التي حددتها الوزارة للتسجيل، بداية من اليوم وحتى 31 من شهر كانون الثاني 2022 القادم، وأطلقت الوزارة برنامجين للدعم في أن واحد هم، “أمان” و”البطاقة التمويلية” وفيما يلي الشروط وألية التسجيل.

الدخول على الرابط الإلكتروني daem.impact.gov.lp .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ويجب أن تكون صحيحة ودقيقة.

الضغط على إرسال البيانات للمراجعة.

وأنتظر رسالة نصية بنتيجة طلبك على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله في أستمارة التقديم.

برنامج شبكة دعم للحماية الاجتماعية : وهو برنامج ممول من البنك الدولي، يقدم 20 دولار في الشهر للفرد في الأسرة بحد أقصى 6 أفراد لكل أسرة. دعم البطاقة التمويلية : يقدم 25 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلي 15 دولار لكل فرد أكبر من 64 عام، والحد الأقصى للدعم للأسرة الواحدة 126 دولار في الشهر.

الهوية البنانية لكل فرد من أفراد الأسرة البنانية. جواز السفر إن وجد. دفاتر تسجيل السيارات الخاصة لكل فرد. معلومات عن الحسابات البنكية لكل أفراد الأسرة. رقم ضريبة الدخل إن وجد.

الأسر التي يكون مجموع دخلها السنوي يفوق 10 ألف دولار. كل الأسر التي يفوق مجموع ودائعها داخل المصارف البنانية أو خارجها 10 ألف دولار. كل فرد يقيم خارج لبنان أكثر من 90 يوم في العام بإستثناء الأفراد التي تقل أعمارهم عن 23 عام. كل الذي يدفع بدل إيجار سنوي أكثر من 3500 دولار وتمتلك 3 سيارات فأكثر وديل 2017 فأعلى. الأسر التي عندها مدير أو مديرة منزل من جنسية أجنبية إلا في حالة وجود مسنين أو أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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قالت الوزارة أنه يمكن للجميع اليوم الدخول على رابط تسجيل شبكة دعم الحماية الاجتماعية، والتسجيل للحصول على الدعم، وطمئنت المواطنين أن مرحلة اختيار المنطبق عليهم الشروط تتم إلكترونياً لمزيد من الشفافية، وأن الوزارة سوف تنزل للبيوت على الأرض للتحقق من أستحقاق الأسر قبل صرف الدعم.