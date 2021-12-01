مزايا وخصائص تطبيق واتساب WhatsApp سوف يتم اطلاقها في العام الجديد 2022

يعتبر تطبيق WhatsApp واتساب من أفضل التطبيقات المراسلة على هواتف المحمول مؤخراً والتي تم انتشارها واستخدامها في منطقة الخليج والعالم، ويعمل التطبيق التابع لشركة Meta المالكة لتطبيقات Facebook وإنستغرام على تقديم المزيد من التقويمات والخدمات الترفيهية دائمًا، وقد قدم واتس اب المزيد من الوظائف والميزات الجديدة التي توفر للمستخدمين أدوات لتسهيل عملية التحدث والتواصل مع الآخرين.

وفي العام الجديد سوف يتم تحديث وتقديم ميزات جديدة للتطبيق ويتيح إمكانية تبادل ومشاركة الملفات والوسائط المتعددة بضغطة زر. وبالرغم من الإفراج عن عشرات الميزات بشكل دوري، إلا أنها ما زالت تعمل على المزيد من التحسينات والتي جاء أبرزها في العام الحالي، بما ساهم في جعل خدمات التواصل أكثر سهولة وجاذبية.

مزايا واتساب العام الجديد 2022

قد قام تطبيق واتساب العمل على العديد من الميزات الجديدة ويقال إن القليل منها سوف يتم إطلاقها في العام الجديد 2022، بالأضافة إلى العديد من التحسينات آخرى سوف يطرحها التطبيق، وأبرزها هي عملية تهيئة المحادثات المجمعة عبر الرموز التعبيرية والملصقات، من الميزات الآخرى المنتظرة في العام المقبل، إمكانية تلقى مذكرة صوتية خارج المحادثة يمكن الاستماع لها عبر فقاعة آخرى تنبثق من المحادثة دون الحاجة للدخول إلى منصة الدردشة مرة آخرى، وسوف نوضح لكم بعض الميزات الجديد التي سوف تطرح الأيام المقبلة :-

التخفي من جهات اتصال محددة

يمكن للمستخدم حاليًا إخفاء آخر مرة كنت فيها على واتساب، ولكن لا يمكنك إخفاء آخر ظهور عن جهات اتصال معينة، ويقال إن الشركة تعمل على تغيير ذلك، بحيث عندما تذهب لتغيير إعدادات آخر ظهور، سوف ترى خيارًا لـ “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”.

المهلة الزمنية المؤقتة لحذف الرسائل

يعمل WhatsApp حاليا على تغيير المهلة الزمنية المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل التي يقومون بأرسالها، ويتيح التطبيق حاليا للمستخدمين حذف الرسائل بعد توجيهها بـساعة و8 دقائق و16 ثانية، أما الميزة الأخرى التي يجري اختبارها حاليا فسوف تصل المهلة فيها إلى 7 أيام و8 دقائق.

عرض Instagram Reels على واتس آب

يتحدث البعض إن تطبيق واتساب يمكن أن يُعرض يوماً ما Instagram Reels ويُعتقد أن لدى Reels مساحة مخصصة على تطبيق واتس آب، وقد يكون هذا جزءاً من خطة ميتا لدمج جميع تطبيقات الشبكات الاجتماعية الكبيرة التي تمتلكها. تسجيل الخروج من واتساب تشير التسريبات إلى أن WhatsApp تعمل على ميزة تسجيل الخروج، وسوف تكون هذه الميزة متوافقة مع التحديث متعدد الأجهزة، حيث يمكنك تسجيل الخروج من أحد الأجهزة ولكن تظل مسجل الدخول في جهاز آخر.