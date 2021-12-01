قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وأوضحت منظمة الصحة، أن متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة على الأقل، مشيرة إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون، وطالبت منظمة الصحة الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد كرونا.
وعقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للكشف عن آخر تطورات المتحور الجديد أوميكرون، عبر الفيديو، لمعرفة كل ما يتعلق بالمتحور الجديد بإقليم شرق المتوسط اوميكرون، والذى انتشر فى عدد كبير من دول العالم.
وسلط المؤتمر الصحفى الضوء على آخر مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الصحة العالمية”: متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة وحظر السفر لن يمنع... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.