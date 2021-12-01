”الصحة العالمية”: متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة وحظر السفر لن يمنع...

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضحت منظمة الصحة، أن متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة على الأقل، مشيرة إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون، وطالبت منظمة الصحة الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد كرونا.

وعقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للكشف عن آخر تطورات المتحور الجديد أوميكرون، عبر الفيديو، لمعرفة كل ما يتعلق بالمتحور الجديد بإقليم شرق المتوسط اوميكرون، والذى انتشر فى عدد كبير من دول العالم.

وسلط المؤتمر الصحفى الضوء على آخر مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.