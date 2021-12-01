نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان تم فتح منصة التسجيل لشبكة دعم للحماية الاجتماعية شرح بالفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم الأربعاء الموافق 2021/12/01 وزارة الشؤون الاجتماعية البنانية، عن تفعيل رابط التسجيل في البطاقة التموينية، وبرنامج شبكة دعم للحماية الاجتماعية الذين يستهدفان الأسر الفقيرة، التي تعيش داخل لبنان، وقال وزير الشؤون الاجتماعية السيد هكنور حجار، في حفل تدشين البرنامج، أن الحكومة تستهدف 150 أسرة و87 ألف طفل، من الأسر المستفيدة والمسجلة في المدارس الرسمية الحكومية، وقال الوزير أن هذه البرامج هي حل مؤقت للأزمة الاقتصادية التي تعيشها لبنان حاليا، وحدد الوزير موعد التسجيل وإغلاقه والأسر الغير مستحقة، حددها ودعاها لعدم التسجيل على الموقع.

رابط التسجيل في البطاقة التموينية

الدخول على موقع daem.impact.gov.lp. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور”. الموافقة على الشروط والأحكام العامة. تسجيل وملء الاستمارة لجميع أفراد الأسرة. الضغط على تأكيد الطلب بعد المراجعة والتدقيق في البيانات.

موعد فتح التسجيل في البطاقة التموينية

أعلن وزير الشئون الاجتماعية أن التسجيل سوف ينطلق بداية من اليوم الأربعاء 2021/12/01 ويستمر حتى يوم 31 من شهر كانون الثاني العام القادم 2022.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم

بطاقة الهوية الوطنية لكل أفراد الأسرة. معلومات عن الحسابات البنكية لكل أسرة. صورة من نموزج الموافقة على رفع السرية المصرفية. صورة من جواز السفر إن وجد. دفاتر تسجيل السيارات الخاصة لكل فرد. رقم ضريبة الدخل إن وجد.

وزارة الشئون الاجتماعية البنانية

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية أنها سوف تطلق برنامجين للدعم البرنامج الأول، وهو برنامج البطاقة التموينية وهو يقدم 25 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بحد أقصى 126 دولار للأسرة الواحدة دعم كل شهر، وفي حالة أن هناك أشخاص أكبر من 64 عام يتم إضافة 15 دولا لهم، البرنامج الثاني برنامج شبكة دعم، الذي يقدم 20 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بحد أقصى 6 أفراد للأسرة الواحدة.

التسجيل في البطاقة التموينية

لمزيد من الشفافية أعلنت الوزارة أنها سوف تفاضل بين المتقدمين، وفق ضوابط محددة وأن عملية المستحقين سوف تكون إلكترونية دون تدخل بشري، وبعد ذالك سوف تعمل الوزارة بحث ميداني على الأسر للتأكد من أستحقاقها للدعم، وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمستحقين على جوالاتهم بطريقة أستلام الدعم.