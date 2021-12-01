25 وفاة و5047 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجلت في الأردن 25 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و5047 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 958990 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 11633 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 51284 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 9.84%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 12220357 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 3739 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 890366، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 56991.

وسُجلت 204 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 134 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1105 إصابة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 28%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 28%.

بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط إلى 28%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 37%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10%.