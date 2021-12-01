نصر "بالأربعة" لمنتخب المغرب أمام فلسطين في كأس العرب

أحرز منتخب المغرب فوزا ساحقا أمام نظيره الفلسطيني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وأحرز محمد النهيري هدف المغرب الأول في الدقيقة 31، فيما أحرز عبد الإله الحافيظي هدفين في الدقيقتين 56 و64، واختتم بدر بانون الرباعية من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بـ4 دقائق. وبهذا، حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط في مشواره بـ"كأس العرب"، ليتصدر مجموعته.

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