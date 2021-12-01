بلينكن: أمريكا ساهمت عبر إداراتها تحويل مأساة الإيدز إلى انتصار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقر فى اليوم العالمى للإيدز بالتقدم المحرز فى الاستجابة الدولية لهذا المرض، كما تقر بالتهديد الخطير الذى لا يزال يمثله فيروس نقص المناعة المكتب على الصحة العالمية وأمنها.





وجاء فى بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنه على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، ساهمت القيادة الأمريكية القوية من الحزبين وعبر الإدارات ومن الكونجرس فى نقل وباء فيروس نقص المناعة البشرية العالمى من مرحلة المأساة إلى الانتصار.

وتابع البيان : "تم خفض عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة الثلثين تقريبا على الصعيد العالمى، كما تم القضاء على الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة النصف مقارنة بالعدد فى ذروته. .وثمة حياة نابضة بالأمل فى مجتمع تلو مجتمع أغرقها الإيدز يوما فى الموت واليأس الرهيب".

وأضاف : "مع ذلك، وكما رأينا فى خلال الأشهر الـ21 الماضية، ليس تقدمنا فى مجال الصحة العالمية، وبما فى ذلك ضد فيروس نقص المناعة البشرية، محصنا ضد التهديدات الجديدة.. يجب أن نحافظ على تركيزنا وقناعتنا وأن نتصدى لأوجه عدم المساواة المستمرة بحق عدد كبير جدا من الناس حول العالم".

وتابع : "هذا ما دفع الحكومة الأمريكية إلى اختيار موضوع "إنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية: الوصول العادل، صوت الجميع" لليوم العالمى للإيدز هذا العام. لا يزال وباء فيروس نقص المناعة البشرية يودى بحياة حوالى 700 ألف شخص ويصيب 1.5 مليون شخص سنويا، وغالبا ما تغذيه التفاوتات العميقة فى الحصول على الخدمات المنقذة للحياة ضد هذا الفيروس بسبب هويتك أو مكان إقامتك أو من تحب بكل بساطة".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة عملت عن كثب مع البلدان والمجتمعات فأنقذت خطة بيبفار أكثر من 21 مليون شخص ومنعت ملايين الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ودعمت ما لا يقل عن 20 دولة لتحقيق السيطرة على وباء فيروس نقص المناعة البشرية أو الوصول إلى أهداف علاج الفيروس خاصتها، وكل ذلك مع تعزيز النظام الصحى المحلى بشكل كبير لتقديم خدمات تركز على الناس لمن هم فى أمس الحاجة إليها.

وأكد البيان أن التزام الولايات المتحدة فى اليوم العالمى للإيدز بالشراكة مع البلدان والمجتمعات للمساعدة فى القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية ودعم النظم الصحية المرنة والاستجابة وخلق عالم أكثر صحة وإنصافا وأمانا.