شبكة دعم للحماية الاجتماعية في لبنان وطريقة التسجيل عبر موقع deam.impact.gov.lp

شبكة دعم للحماية الاجتماعية هو برنامج تم وضعه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، والهدف من انطلاق هذا البرنامج هو مساعدة الأسر اللبنانية الأشد احتياجاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها جميع البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثرت علي اقتصاد العالم أجمع، والعمل علي تخفيف الأعباء علي المواطنين ورفع الدع وغلاء الأسعار، ومن المقرر أن يكون دعم الحماية الاجتماعية مبلغ يصل الي 20 دولار عن كل فرد من أفزاد الأسرة ، علي ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن سته أفراد كحد أقصي، ويصل دعم البطاقة التمويلية إلي 25 دولار للأسره الواحدة ، بالإضافة الي 15 دولار لكل مواطن أكبر من 65 عاماً، تتضمن الشبكة برنامجين وهما شبكة أمان الاجتماعية ” أمان / Essn” والذي يتم تمويله من خلال البنك الدولي، أما البرنامج الثاني هو عبارة عن تغطية واسعة للمساعدات و الدعم المالي المعروف باسم “البطاقة التمويلية”.

شبكة دعم للحماية الاجتماعية

قد قام رئيس الوزراء اللبناني ” نجيب ميقاتي” بالإعلان عن إطلاق منصة التسجيل للحصول علي البطاقة التمويلية، وكذلك البدء في عمل مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الأسر الأشد احتياجا في لبنان، وقال سيادته ” سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة، علي أن يتم فتح باب التسجيل من اليوم ولمدة شهرين كاملين علي أن تتم عملية الدفع بداية من العام المقبل، أما عن طريقة التسجيل في رابط شبكة الحماية المدنية فهي كالتالي:

يجب الدخول علي الرابط الرسمي deam.impact.gov.lp.

علي المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم تسجيل جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

يمكنك الآن الضغط علي أيقونة إرسال.

يتم المراجعة علي البيانات المقدمة من قبل البرنامج.

يتم الانتظار حتي يصلك رسالة علي رقم الجزال الخاص بك بنتيجة طلبك سواء بالموافقة أو الرفض.

شبكة دعم للحماية للحماية الاجتماعية

وقد أشار رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي الي أن برنامج أمان يعمل علي تأمين التحويلات النقدية لتغطية النفقات المباشرة للدراسة لعدد من الأطفال يصل الي 87 ألف طفل وتتراوح أعمارهم بين 13 سنة و18 سنة من الأسر المستفيدة والمسجلين في المدارس الرسمية بمساريها العام والمهني، ويتراوح مبلغ الدعم المقدم للأطفال من 200 دولار أمريكي وحتي 300 دولار عن كل طالب خلال العام الدراسي حسب الصف والمسار الذي يوجد به الطالب، بجانب الرسوم المدرسية التي يتم دفعها بشكل مباشر للمدرسة.