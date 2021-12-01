خطوات تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas بجودة عالية على هاتف Android

خطوات تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas وهي من الالعاب الرائعة والمميزة، حيث أن لعبة San Andreas نجد أن بها رسومات عالية الجودة ، حيث نجد أنه تشبه الحياة الواقعية، وهذا يعطي اللاعب روح المغامرة واللعبة هي بناءً على التوتر والتثبيت لساعات طويلة، والآن يمكن للعالم تنزيله على أي جهاز لوحي سواء كان Android أو iPhone، كما أصبح من السهل أيضًا استقبال اللعبة على الكمبيوتر، وسنعرض لك من خلال موقعنا صفحة الويب كيفية تنزيلها على هواتف Android والإعداد المطلوب لتشغيل اللعبة على الجهاز.

لعبة GTA سان أندرياس

هي إحدى سلاسل الألعاب الإلكترونية التي نالت شهرة كبيرة في العالم، وقد تم إطلاقها منذ أكثر من 18 عامًا وتعتمد على أسلوب لعب مختلف تمامًا عن بقية العالم. ألعاب أخرى، وهذه اللعبة تستند إلى لص سيئ السمعة يسرق المواطنين ويهددهم في الرثاء تحتوي اللعبة على خمسة مستويات من اللعب ويضيء نجم الطفل في الجزء العلوي من الشاشة عندما تقفز في كل مستوى وفي المستوى الأخير، تكون الحروق والمروحيات تابع، وتم إصدار تحديثات اللعبة حتى يتمكن العالم من الاستمتاع بها على الهواتف المحمولة، بعد تعاون Rock Star Game مع Google Play و Android يعد هذا أحد الإصدارات عالية الجودة.

من الضروري توفير 6 قيقابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو أكثر لتحقيق السرعة المطلوبة.

يجب أن تتمتع هواتف Android أيضًا بسعة تكون من التخزين هي لا تقل عن خمسة جيجابايت.

على الرغم من أنها إحدى الألعاب المدفوعة على Google، إلا أنها تجاوزت عدد المستخدمين الذين قاموا بتنزيلها إلى مليون شخص.

لم يتمكن الكثيرون من استخدام اللعبة بعد تنزيلها حيث تتطلب متطلبات خاصة في الهاتف لتتمكن من تشغيلها.

من أجل الحصول على لعبة GTA San Andreas وتنزيل آمن بنسبة 100٪ على هاتف Android الخلوي، عليك اتباع الخطوات التالية: