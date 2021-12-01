نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة شبكة دعم للحماية الاجتماعية رابط التسجيل في البطاقة التموينية daem.impact.gov.lb في المقال التالي

عمر شويل - جدة شبكة دعم للحماية الاجتماعية لبنان 2021، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان 2021، للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة اللبنانية، وتعمل الحكومة في لبنان على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، لذلك قامت بتفعيل حزمة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، على الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم، وتم تفعيل رابط منصة IMPACT للمساعدات، لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على المساعدات إلكترونياً، وشددت الحكومة اللبنانية على المستحقين للدعم ضرورة الإسراع في التسجيل في الموعد المحدد.

كما نبهت على أن يكون المتقدم مستحق للدعم فعلاً، وأنه سوف يتم التأكد من ذلك لاحقاً بالمستندات الدالة على ذلك، وتعد البطاقة التموينية لبنان من أهم البطاقات في الوقت الحالي، التي يبحث عن التسجيل فيها آلاف الأسر اللبنانية، الذين يعانوا من تدهور الحياة الاقتصادية، وسوف يتم اختيار من يستحق للدعم وفق شروط وضوابط موضوعة، وسوف يتم التأكد من جميع المستندات وأنه مستحق للدعم من عدمه، وفيما يلي من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نوافيكم بموعد التسجيل على استمارة البطاقة التموينية في لبنان، من خلال منصة وزارة الشؤون الاجتماعية ورابط daem.impact.gov.lb.

رابط التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية

يتم التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية إلكترونياً، من خلال اتباع الخطوات البسيطة القادمة:

الدخول على رابط التسجيل في البطاقة التموينية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ملء استمارة البطاقة التموينية الإلكترونية مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

النقر على حفظ وتأكيد الطلب.

موعد التسجيل في البطاقة التموينية

التسجيل متاح من اليوم الأربعاء الموافق 01\11\2021 ويستمر لمدة شهر حيث ينتهي التسجيل في يوم الجمعة الموافق 31\12\2021، ونهت الحكومة اللبنانية على من يرغب في التسجيل ممن ينطبق عليهم الشروط، ضرورة الإسراع والتسجيل في المواعيد المحددة، مع رفاق كافة المستندات الدالة على أحقيته للدعم.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على الدعم ؟