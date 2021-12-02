لتمويل مشروعك أو لسداد ديونك قرض 300 ألف ريال من شركة اليسر بدون ضامن وهامش ربح بسيط

شركة اليسر من أكثر وأكبر الشركات التي يبحث عنها كل من السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية نظراً لما تقدمه من تمويلات سريعة، حيث يمكن الحصول على قرض شخصي بدون كفيل ويتم التقسيط من خلال السداد في الفترة المتفق عليها، وقد أوضحت شركة اليسر من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة توافر شروط محددة يجب توافرها لكي يتمكن الشخص المتقدم في الحصول على القروض، ونذكر أن قروض شركة اليسر تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الحصول على هذه القروض بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الإجراءات التي نوضحها من خلال هذا المقال.

سداد قروض شركة اليسر

ومن الجدير بالذكر أن هذه القروض يتم الحصول عليها من خلال توافق الراتب الشهري للشخص المتقدم، حيث يتم تقسيط المبلغ على فترات تماشياً مع قيمة الراتب الشهري للشخص الراغب في الحصول على القرض، ومن خلال شركة اليسر للتمويل والإجارة يمكن توفير كافة الاحتياجات المطلوبة بشكل سريع للرجال والنساء كلاً على حسب نوع التمويل، وقد وفرت الشركة العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها التواصل مع العميل بكل سهولة بدلاً من الذهاب إلى الفرع الرئيسي تزامناً مع الفترة الحالية، والهدف الرئيسي هو التقدم والنهوض بالمملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2030.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 – 60 سنة وقت سداد آخر قسط. ضرورة أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي يجب على الشخص المتقدم أن يكون قد استمر في الوظيفة الخاصة به فترة لا تقل عن 3 أشهر.

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للإجارة والتمويل.

يقوم الشخص المتقدم بتحديد نوع التمويل الذي يرغب به

في حالة اختيار التمويل الشخصي يتم تحديد إذا كان (تمويل التورق – مرابحة السيارات).

التأكد من ملء النموذج الخاص بطلب قرض شركة اليسر بدون كفيل

ضرورة التأكد من أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة

يجب التأكد من رفع كافة المستندات والوثائق المطلوبة عند التقديم

الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض شركة اليسر:كيفية وطريقة تقديم طلب قرض شركة اليسر بالخطوات:مزايا التمويل الشخصي لشركة اليسر:

ومن الجدير بالذكر أن شركة اليسر تقدم العديد من القروض من أهمها التمويل الشخصي، حيث تزداد عمليات البحث عليه في الفترة الأخيرة نظراً للمزايا التي يقدمها هذا التمويل، وبعد تساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من هذه القروض والمتابعين للشركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول مزايا التمويل الشخصي، نعرضها لكل متابعي موقعنا من خلال هذا المقال، وهذه المزايا هي:

يصل مبلغ تمويل الذي تم التقديم عليه إلى 300 ألف ريال سعودي حسب احتياج المواطن يتميز إنه يمكن الحصول على القرض بدون كفيل هامش ربح تنافسي تصل فترة السداد حسب الاتفاق وكحد أقصى تصل إلى 60 شهر

في حال وجود استفسار يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الرقم المجاني 8001160711

وفي حال وجود شكوى يتم الاتصال على الرقم المجاني 8001162752

أو القيام بزيارة أحد فروع الشركة في مواعيد الدوام (من الأحد إلى الخميس) من 08:30صباحاً إلى 04:30 مساءًً

كيفية التواصل مع شركة اليسر: