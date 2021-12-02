بريطانيا: تحث الجمهور على إجراء اختبار كورونا قبل حضور حفلات عيد الميلاد

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن وزير الصحة حث الجمهور على أن يكون الشعب البريطانى "عقلانيًا" خلال موسم الأعياد لتفادى انتشار المرض، مع اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة كارتداء الأقنعة فى المتاجر وفى وسائل النقل العام، من أجل إبطاء انتشار متغير "اوميكرون".
وأفادت أن هناك قلق من الإجراءات الجديدة لمعالجة انتشار فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون"، والتى قد تؤدى إلى موجة من الإلغاءات للاحتفالات فى فترة عيد الميلاد.
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