بريطانيا: تحث الجمهور على إجراء اختبار كورونا قبل حضور حفلات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - شجع وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد البريطانيين على إجراء "اختبارات التدفق الأفقى" التى تدل على الإصابة بفيروس كورونا قبل الذهاب إلى حفلات عيد الميلاد لمنع انتشار المرض.





وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن وزير الصحة حث الجمهور على أن يكون الشعب البريطانى "عقلانيًا" خلال موسم الأعياد لتفادى انتشار المرض، مع اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة كارتداء الأقنعة فى المتاجر وفى وسائل النقل العام، من أجل إبطاء انتشار متغير "اوميكرون".

وأفادت أن هناك قلق من الإجراءات الجديدة لمعالجة انتشار فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون"، والتى قد تؤدى إلى موجة من الإلغاءات للاحتفالات فى فترة عيد الميلاد.