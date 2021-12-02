احسن طريقة لعمل البصارة المصرية علي أصولها

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات الشعبية المصرية، والتي في الغالب ما يتم تناولها في فصل الشتاء، فهي تساعد على التدفئة، وتمد الجسم بالطاقة المطلوبة في هذا الوقت، تحتوي البصارة على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والمفيدة في بنائه، ولذلك سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل البصارة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة، ومكونات غير مكلفة.

طريقة عمل البصارة بخطوات بسيطة

البصارة من الأكلات الاقتصادية اللذيذة في الطعم، فهي تتكون من العديد من المكونات الغير مكلفة، وسوف يتم عرض خطوات تحضيرها الآن وهي كالأتي:

كوب من الفول المجروش المقشر.

بصلة مقطعة متوسطة الحجم.

خمسة من فصوص الثوم.

ملعقتين من الشبت المفروم.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

رشه ملح.

كوب من البصل المحمر الجاف.

قومي بنقع الفول في قدر به ماء لمدة ثلاث ساعات.

بعد تمام النفع احضري وعاء به ماء وصفي الفول وضعية داخله.

أضيفي البصل والثوم.

وأضيفي أيضًا الكزبرة الخضراء، والبقدونس، والشبت أيضًا.

الآن ارفعي الإناء على النار ولابد أن تكون المياه تغطي كل المكونات.

اتركي الإناء على النار حتى ينضج الفول جيدًا.

الآن ارفعي الإناء من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

بعد ذلك قومي بتحضير الخلاط الكهربائي.

أضيفي المكونات بداخله مع إضافة القليل من المياه.

اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح سائل ثقيل القوام بدون أي تكتلات نهائيًا.

احضري إناء مرة أخرى نظيف.

ارفعيه على النار.

أضيفي به ملعقة من السمن وقومي بتحمير بصلة أخرى مقطعة قطع صغيرة.

أضيفي بعد أن تحمر البصلة، مكونات البصارة.

بعد ذلك قلبي البصارة جيدًا حتى تغلي.

أضيفي الآن الملح، والفلفل الأسود، والكمون.

وأعيدي التقليب حتى يمتزج كل المكونات مع بعض.

الآن ارفعي البصارة من النار واتركيها حتى تبرد.

قومي بتوزيعها على أطباق التقديم ويفضل أن تكون أطباق صغيرة.

زيني هذه الأطباق بالبصل المجفف اللذيذ.

ويتم تناولها باردة أو ساخنة حسب الرغبة، ويتم تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة أو منفردة مع الخبز بألف هنا وشفا.

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