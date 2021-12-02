الجزائر تشترط الحصول على جواز التلقيح ضد كورونا لدخول ومغادرة أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة النقل الجزائرية فى بيان: "عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تعلم وزارة النقل جميع المواطنين الراغبين فى السفر عبر النقل البحرى، بإقرار الجواز الصحى للتلقيح (إثبات التلقيح)، علاوة على الإجراءات المعمول بها (PCR والاختبار التشخيصى) كشرط لدخول التراب الوطنى ومغادرته".

وأضافت الوزارة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين 6 ديسمبر الجارى، داعية المواطنين ومستخدمى وسائل النقل إلى احترام الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، لاسيما إلزامية ارتداء الكمامة، والتى ستكون محل مراقبة صارمة من قبل المصالح المؤهلة أثناء السفر.