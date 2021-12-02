رابط التسجيل على البطاقة التمويلية لبنان منصة شبكة دعم للحماية الاجتماعية daem.impact.gov.lb

رابط التسجيل على البطاقة التمويلية، تزايد البحث عنه خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، عن انطلاق منصة للتسجيل على البطاقة التموينية، وذلك ضمن البرامج المتاحة على شبكة دعم للحماية الاجتماعية، نظراً لما تسعي إليه الحكومة اللبنانية من مواجهة الوضع الحالي من تدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين، ومحاولة لرفع مستوي المعيشة للعديد من الآسر التي تأثرت من فقد وظائفهم وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وقد تم عقد اتفاق تمويل من البنك الدولي برعاية الأمم المتحدة لتمويل مشروع شبكة الأمان الاجتماعية، وحرصاً منا على توفير أهم المعلومات والتفاصيل التي تخص هذا الموضوع، فقد وفرنا لكم الرابط الرسمي المباشر للتسجيل بالخطوات وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم.

الدخول على شبكة دعم الحماية الاجتماعية”daem.impact.gov.lb“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة وجود حساب على المنصة.

في حالة إنشاء حساب جديد “كتابة رقم الهاتف الخلوي، اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تأكيدها”.

الضغط على تسجيل دخول.

ملئ الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة التمويلية.

الموافقة على الإقرارات والتعهدات.

إرسال الطلب.

رابط التسجيل على البطاقة التمويليةموعد التسجيل على البطاقة التمويلية

تم الإعلان عن موعد التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية، بحيث يكون خلال الفترة من 1/12/2021 حتي 31/1/2022، على أن يتم دراسة الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين المتوافر لديهم الشروط، وسيبدأ الصرف عقب الانتهاء من التسجيل مع تضمين شهر كانون الثاني 2022 في عملية الصرف بأثر رجعي.

منصة IMPACT

تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي تتابع وتراقب العمل بمختلف الجهات الحكومية اللبنانية، ويتم التسجيل على البطاقة التموينية من خلال منصة IMPACT التي تعمل الحكومة على تحديثها لمنع اختراقها والتلاعب بالبيانات المسجلة عليها، هذا وتقدم منصة البلديات المشتركة للتقييم والمتابعة العديد من الخدمات لدعم المواطنين اللبنانيين.

شبكة دعم الحماية الاجتماعية

أطلقت الحكومة اللبنانية شبكة دعم الحماية الاجتماعية بعد التحديث والتطوير لتلقي طلبات الحصول على الدعم.

والاستفادة من البرامج المخصصة للحماية الاجتماعية للآسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.

وذلك في إطار رفع العبء عن المتضررين من أحداث التفجيرات الأخيرة في لبنان وكذالك انتشار فيروس كورونا.