نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر imbact التسجيل في البطاقة التموينية لبنان منصة البطاقة التموينية impact شبكة دعم للحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط منصة شبكة دعم للحماية الاجتماعية للسجيل في المنصة، للحصول على الدعم المقدم من الحكومة اللبنانية، للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وفق شروط وضوابط موضوعة، وبعد التأكد من أحقية مقدم الطلب واستحقاقه للحصول على الدعم، تمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة عانى منها الكثير من الشعب اللبناني، ودخل الكثير من الأسر اللبنانية في دائرة الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لذلك قامت الحكومة في لبنان باتخاذ حزمة قرارات، من شأنها تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، من أهم هذه الإجراءات منصة البطاقة التموينية في لبنان impact، وصرح السيد “هكنور حجاز” وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، أن الدولة عازمة على استهداف 150 ألف أسرة لبنانية في دعم البطاقة التموينية.

بالإضافة إلى ألاف الأطفال الذين يستحقون الدعم، وسوف يتم التأكد من أحقية المتقدمين للحصول على الدعم، لاستبعاد من لا يستحق وحتى يصل الدعم لمستحقيه، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نترك لكم رابط منصة شبكة دعم للحماية الاجتماعية، ورابط منصة البطاقة التموينية daem.impact.gov.lb، وموعد التسجيل في البطاقة التموينية.

رابط التسجيل في البطاقة التموينية

يتم التسجيل في البطاقة التموينية إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط البطاقة التموينية.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ودون أخطاء.

ملء استمارة الدعم الإلكترونية مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.

الضغط على أيقونة تأكيد وحفظ الطلب.

موعد التسجيل في البطاقة التموينية

التسجيل متاح الآن الأربعاء الموافق 01\12\2021 ويستمر إلى يوم 31 من نفس الشهر، وعلى من يرغب في الحصول على منصة IMPACT للمساعدات، سرعة التسجيل في الموعد المحدد وملء استمارة التسجيل الإلكترونية، بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات الدالة على أحقيته للحصول على الدعم.

منصة شبكة دعم للحماية الاجتماعية والمستندات المطلوبة

بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية.

بينات عن كافة الحسابات البنكية لأسرة مقدم الطلب.

في حالة وجود جواز سفر يشترط إحضار صورة منه.

رقم ضريبة الدخل.

صورة من نموذج الموافقة على رفع السرية المصرفية.

سجلات تسجيل السيارات الخاصة.

daem.impact.gov.lb تسجيل

من المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الوزراء وكلاً من وزير الداخلية والبلديات، لمنع أي تلاعب ببيانات المستفيدين، كما أن عملية اختيار المستفيدين سوف تخضع لشروط وضوابط وشفافية كبيرة، بحيث يصل الدعم المقرر إلى مستحقيه الفعليين، وسوف يتم استبعاد غير المستحقين وناشدهم بعدم التسجيل وإفساح الطريق أمام من يستحقون الدعم، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل شهرين، بعدها تبدأ عملية الدفع والتي سوف تكون في مطلع العام المقبل كانون الثاني 2022.