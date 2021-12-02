كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd

ننشر كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 في نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عن تفعيله من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي، كما أنشأت الوزارة من أجله منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لمن يتوفر به شروط الاستحقاق والأهلية، وذلك بعد أن أصبح النظام المطور للضمان الاجتماعي يشتمل على فئات أكثر من البرنامج السابق، فلم يعد ينظر إلى سن المتقدم ولا إلى الحالة الاجتماعية كسبب رئيسي في الحصول على المعاش، ولكن يعتمد بشكل رئيسي على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمتقدم، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد للدعم 1443، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على طريقة حساب المعاش الضماني وفقاً للآلية المطورة من خلال ثقفني.

كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443

بعد إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالشروط الجديدة، فقد أصبح بإمكان فئات جديدة الالتحاق ببرنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد وفرت الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التقديم على ضمان اجتماعي جديد وفق الطريقة الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة (sbis.hrsd.gov.sa). الضغط على تسجيل جديد لإنشاء حساب مستخدم جديد في المنصة. تعبئة رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المتقدم بالهجري، ورقم الجوال، وكلمة المرور. الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل. إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة من النظام في رسالة sms على الجوال المسجل، ثم توثيق. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. تعبئة بيانات الملف الموحد (المعلومات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – الترخيص – الممتلكات – التابعين)، ثم تأكيد المعلومات. تعبئة بيانات المسكن أو تكوين المنزل بشكل دقيق سواء منزل مملوك أو مستأجر. اختيار البرنامج المتقدم عليه وهو “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم تقديم.

وسيتم مراجعة الطلب المقدم من جانب على برنامج الضمان الاجتماعي المطور من قبل المختصين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن يرغب في الإطلاع على كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 أو طريقة التقديم في برنامج الضمان الجديد عبر منصة الضمان الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

في ظل زيادة البحث عن أفضل طريقة للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للالتحاق ببرنامج الضمان المطور أو الطريقة الصحيحة لتسجيل ضمان اجتماعي جديد لمواطن مستحق وفق الشروط الجديدة، فقد قمنا بتوفير كافة الخطوات الصحيحة لتعبئة ملف الضمان الموحد، وفي حال وجود حساب على المنصة الإلكترونية، فيم تسجيل الدخول مباشرةً دون تسجيل جديد أو إنشاء حساب جديد.

ويجب الحرص على الضغط على خيار “حفظ والتالي” بعد الانتهاء من تعبئة كل خانة من خانات الملف الموحد البالغ عددهم تسع خانات، حتى يتم حفظ المعلومات المسجلة من جانبك، كما يجب الالتزام بشروط تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في معرفة موعد نزول أول دفعة للضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد، أو الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي للجامعات، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

كما يجب العلم أنه بعد تسجيل الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور ستجد تنبيهاً من النظام بأن البيانات المعروضة قد تم توفيرها من قبل الجهات المعنية والمختصة، ويجب على المتقدم تعبئة البيانات والمعلومات الناقصة، وإدخال بيانات الدخل الخاصة به، وسيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقاً من قبل الوزارة، ويمكن التعرف على كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد من خلال النقاط والفيديو المرفق أعلاه.