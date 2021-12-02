أخبار اليمن : عالميا: وفاة 5 ملايين و240 ألف شخص بكورونا

عالميا: وفاة 5 ملايين و240 ألف شخص بكوروناأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و240 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 263671927 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5240705 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 237952801 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الاكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 804587 حالة وفاة من أصل 49549860 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 469532 حالة وفاة من أصل 34605349 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 614964 حالة وفاة من أصل 22105872 إصابة.

