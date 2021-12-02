أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 77 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 77 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 77 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات زحف على الجبلية و3 غارات لطيران تجسسي على حيس.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق طائرتين حربيتين في أجواء الجبلية وتحليق مكثف للطائرات التجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة.

وأشار المصدر إلى رصد 28 خرقاً بقصف مدفعي و13 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.