جدة - نرمين السيد - وأفادت بيانات الوكالة الوطنية للصحة فى فرنسا، بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى أكثر من سبعة ملايين و700 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 119 ألفًا و330 منذ بدء تفشى الجائحة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال، الأربعاء، أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبى إبراز نتيجة اختبار فيروس كورونا تثبت سلبية إصابتهم قبل 48 ساعة من دخول البلاد، حتى لو كانوا ملقحين.
وأضاف أتال أن الوضع الوبائى فى فرنسا يشهد تدهورا سريعا، حيث تجاوز معدل الإصابات على مستوى البلاد على مدار سبعة أيام 300 لكل 100 ألف نسمة لأول مرة منذ أبريل.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل اجتياح فرنسا.. أكثر من 48 ألف إصابة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.