كورونا يواصل اجتياح فرنسا.. أكثر من 48 ألف إصابة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت بيانات الوكالة الوطنية للصحة فى فرنسا، بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى أكثر من سبعة ملايين و700 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 119 ألفًا و330 منذ بدء تفشى الجائحة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال، الأربعاء، أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبى إبراز نتيجة اختبار فيروس كورونا تثبت سلبية إصابتهم قبل 48 ساعة من دخول البلاد، حتى لو كانوا ملقحين.

وأضاف أتال أن الوضع الوبائى فى فرنسا يشهد تدهورا سريعا، حيث تجاوز معدل الإصابات على مستوى البلاد على مدار سبعة أيام 300 لكل 100 ألف نسمة لأول مرة منذ أبريل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.