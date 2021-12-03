محافظ العاصمة : ضبط شخص واحد مخالف للحجر الصحي خلال شهر

دوت الخليج :- قال محافظ العاصمة ياسر العدوان، الخميس، إن شخصا واحدا فقط مصاب بفيروس كورونا ضبط مخالفا للحجر المنزلي، من أصل 500 شخص تم التفتيش عليهم خلال شهر.

وأوضح العدوان : أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشخص المخالف وتحويله إلى مستشفى عمّان الميداني لحين انتهاء فترة الحجر الصحية المقررة له، وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه ، وفق المملكة .

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين فتش عليهم نحو 3100 شخص.

وسجلت، الخميس، 1246 إصابة جديدة بالفيروس في عمّان،وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

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