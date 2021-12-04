ارتفاع الإصابات بـ"أوميكرون" في فرنسا إلى 12 حالة

ارتفع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في فرنسا، إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير للسلطات الصحية، الجمعة.

وقالت وكالة الصحة العامة المكلفة خصوصا مراقبة تطور الجائحة، على موقعها الإلكتروني، إنه أبلِغ عن ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بالمتحور أوميكرون في فرنسا".

بذلك يرتفع إلى 12 عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمتحور الجديدة في البلاد.

وأشارت السلطات إلى أن "المرضى عزلوا أنفسهم في منازلهم وتم تنفيذ التدابير الخاصة بتحديد الأشخاص المخالطين لهم".

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، الخميس، أن "الموجة الخامسة من الجائحة قوية"، مشددا على أن "الوضع مقلق".

وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الاثنين للبحث في "ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

وتوفي زهاء 120 ألف شخص بسبب كوفيد في فرنسا منذ بداية الجائحة. وتم تلقيح نحو 90 من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.