إصابات كورونا عند 265 مليونا ووفياته تلامس الـ5.5 مليون حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتم تسجيل إصابات الفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. ويعتمد إحصاء "رويترز" على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. وفى ما يلى قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة: - الولايات المتحدة - الهند - البرازيل - المملكة المتحدة - روسيا - تركيا - فرنسا - إيران - ألمانيا - الأرجنتين أما ترتيب الدول العربية عالميا من حيث عدد الإصابات: - العراق 25 - الأردن 42 - المغرب 45 - الإمارات 48 - تونس 49

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