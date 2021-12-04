التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 عبر منظومة الحصر صندوق دعم الزواج

التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 ، يزداد البحث في ليبيا عن طريقة التسجيل في منظومة صندوق دعم الزواج منصة حكومتنا hakomitna.ly. حيث أعلنت منذ قليل وزارة الشباب الليبية عن فتح منظومة دعم الزواج لحصر كافة الشباب الذين تحصلوا في وقت سابق على ارقام قيود الزواج أيضا أعطيت تعليمات بوجوب تسجيل الأفراد الذين لم يتم قيدهم لحد الساعة وذلك من اجل مساعدتهم في الحصول على منحة دعم الزواج، وتخصيص الأرصدة المالية اللازمة لهم في اطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للشباب الليبي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين في كافة القطر الليبي ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لمتابعينا الكرام خطوات التسجيل في منظمة حصر الزواج ليبيا 2021.

التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

كما اكدنا لكم سابقا فقد أكد وزير الشباب الليبي فتح الله الزني عن بداية عملية التسجيل في منحة الزواج عبر منصة صندوق دعم الزواج التي توقفت لفترة محدودة بغرض الصيانة وتغيير شروط المنحة كما اكدت وزارة الشباب على وجب توفر العديد من الشروط بغية التسجيل في منظومة الحصر التي تم اطلاقها بعد المظاهرات ورفض معظم الشباب الليبي للشروط التعجيزية التي فرضتها حكومة الوحدة الوطنية. والتسجيل في منظومة دعم الزواج ليبيا 2021 يجب توفر العديد من الوثائق من ضمنها:

شهادة الوضع العائلي

صورة طبق الأصل من عقد القران

وثيقة واقعة الزواج

شهادة مرتب او شهادة إدارية لإثبات الدخل

يجب التعهد بإرجاع المنحة في حال الطلاق

طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا

الدخول منظومة صندوق دعم الزواج ليبيا النقر على عبارة نموذج الحصر كما هو موضح في الصورة ادناه تعبئة نموذج طلب منحة الزواج تدوين جميع بيانات الشاب الراغب في الحصول على منحة دعم الزواج مع وجوب صحة كافة المعلومات. ارفاق جميع الوثائق المطلوبة منك ويجب ان تكون أصلية جميع المستندات الخاصة بالتسجيل مبينة بالتفصيل في الصورة أعلاه. وأخيرا النقر على ارسال الطلب.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 من خلال رابط منظومة دعم الزواج لحصر الشباب الراغب في الزواج كما بينا لكافة الشباب الليبي جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من وزارة الشباب الليبية لإتمام عملية التسجيل وكل من صادف مشكلة اثناء التسجيل ما عليه سوى ترك تعليق أسفل المقال وسوف نجيب عليه في أقرب وقت ممكن.