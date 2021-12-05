أخبار اليمن : 9 جرحى بغارات جديدة على العاصمة صنعاء

9 جرحى بغارات جديدة على العاصمة صنعاءأصيب 9 مواطنين مساء السبت بغارات جديدة شنها طيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة هنجراً للمواد الغذائية في حي الأعناب السكني بمديرية معين، ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين 3 منهم حالتهم خطيرة، وتدمير وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على حي النهضة، وغارة على حي مذبح، خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين.