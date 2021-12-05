منصة مدرستي || رابط دخول مباشر لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في المملكة

منصة مدرستي واحدة من أشهر المواقع التعليمية في المملكة العربية السعودية من أجل التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كوفيد ١٩، فأعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية عن طرح موقع إلكتروني على مواقع الإنترنت من أجل الاهتمام بتقديم كافة الخدمات التعليمية التي تلعب دور كبير في مساعدة الأستاذ في كيفية التعليم عن بعد وحضور حصصهم على تلك المنصة، والتي صممت لتكون مدرسة متكاملة ولكن في عالم الإنترنت، صممت منصة مدرستي من أجل تسهيل التعليم وتقديمه بشكل منظم في ظل انتشار كرونا لكل طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالتحديد بعد غلق المدارس لتكون مدرسة من المنزل، فقد أعلن وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ في ظل تعطيل الدراسة لعام ٢٠٢٠ بطرح منصة مدرستي لتكون عامل بديل للمدرسة ولكن عن بعد من خلال الموقع التي وفرته الوزارة على الإنترنت.

مميزات منصة مدرستي

قد تميزت منصة مدرستي بالعديد من الخصائص التي تفيد الطالب والمعلم، وتتمثل تلك المميزات في:

توفر كل ما يتعلق بتقييم الطالب ومعرفة المستوى الخاص به.

تسهل على الطالب عرض كل ما فهمة من الدروس التي أخذها من قبل.

تساعد بشكل كبير أولياء الأمور في معرفة حضور أبنائهم الدرس التي تم طرحة على المنصة أم لا.

تساهم في معرفة الأبناء مستوى أولادهم من خلال ملفاتهم الموجودة على المنصة.

تسهل على المسؤولين والمديرين في منظمة التعليم تقييم مستوى كل معلم ومعرفة أدائه.

خطوات التسجيل على المنصة

يتم ذلك عند اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تسهل عليك تسجيل الدخول، ويتم ذلك من خلال تلك الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية “ رابط منصة مدرستي “.

“. بعدها سوف يتم عرض صفحة بها العديد من الاختيارات قم باختيار منصة مدرستي التعليمية.

بعدها قم بكتابة بريد مايكروسوفت التي تم استلامه من منصة توكلنا.

أكتب الرقم السري الخاص بك.

وأخيرًا قم بالنقر فوق تسجيل الدخول وبعدها سوف تنتقل للمنصة بكل سهولة.

معلومات عن منصة مدرستي

تقدم المنصة أكثر من ٤٥ ألف مصدر تعليمي متنوع والتي تحرص فيه على مراعة الفروق بين الطلاب، بالإضافة إلى تقديم بعض الفيديوهات والرسوم المتحركة التي تلعب شكل كبير في تقديم محتوى تعليمي سهل ومبسط، كما تشمل المنصة على خطط تعليمية متعددة بالإضافة إلى الاختبارات وبنوك الأسئلة التي تمتلك أكثر من ١٠٠ ألف سؤال، وتساهم في التغلب على أنظمة التعليم التقليدية والقديمة، مما عملت على تعزيز التفاعل بين الطلب والمدرس وأيضًا بين المحتوي التعليمي، كما أثرت بشكل كبير ومهم في تجاوز العزلة التي كان يلجأ إليها بعض الطلاب مما يؤثر عليهم، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين الطالب والمعلم بكل سهولة من خلال غرفة الدردشة وأيضًا في أي وقت من خلال الموقع.

اتحاد التعليم الإلكتروني والمنصة

قد احتلت المنصة في الترتيب السابع ضمن أفضل المنصات التعليمية الإلكترونية على مستوى العالم في ظل جائحة كرونا، كما تصدرت المنصة محركات البحث في السعودية والتي بدأت تجني خيرتها بعد الأسبوع السابع من طرح الموقع، وقد ساعدت المنصة أيضًا في الحفاظ على المرحلة التعليمية والعمل على استمرارها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وفي الختام تعد منصة مدرستي واحدة من أفضل المنصات التعليمية والعالمية في المملكة السعودية والتي لعبت دور كبير في استمرار الرحلة التعليمية في ظل الجائحة التي واجهت العالم والتي تغلبت عليها السعودية بتفوق كبير.

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إرشادات موقع منصة مدرستي للمستخدمين