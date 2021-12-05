“974” موعد مباراة الأردن وفلسطين والقنوات الناقلة كأس العرب الثلاثاء 07\12\2021 الجولة الثالثة

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الأردن وفلسطين القادمة في كأس العرب قطر2021، والمقرر لها اليوم الثلاثاء السابع من ديسمبر الحالي، حيث يحتضن استاد 974 مباراة الأردن في كأس العرب القادمة ضد فلسطين، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة من دور المجموعات، والتي تضم منتخبات السعودية المغرب والأردن وفلسطين.

يدخل منتخب النشامى المباراة باحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، حتى يتأهل رسمياً إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة السعودية والمغرب، والتي سوف تقام في نفس اليوم ونفس التوقيت، يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف متصدر المجموعة منتخب المغرب صاحب ال6 نقاط، فقد استطاع أن يفوز على المنتخب السعودي في الجولة الأولى، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام المنتخب المغربي.

في المقابل يسعى منتخب فلسطين نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة، بعدما خسر من منتخب المغرب وتعادل مع منتخب السعودية، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والسرعة والقوة والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، وانتزاع بطاقة التأهل الثانية رفقة المغرب.

موعد مباراة الأردن وفلسطين

ازداد البحث بصورة كبيرة عن مباراة الأردن وفلسطين والقنوات الناقلة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 07\12\2021، لحساب الجولة الثالثة حيث يستضيف استاد 974 أحداث المباراة، والتي سوف تنطلق حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين والسعودية.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة الثالثة القنوات الناقلة ومعلق المباراة

القنوات الناقلة الأردن وفلسطين هي قنوات بي إن سبورت وقناة الكأس، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، وقد أعلنت إدارة القناة عن نقل مباريات البطولة مجاناً، وسوف يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD، ويعلق على المباراة المعلق المتميز أحمد البلوشي.

المباراة الأردن – فلسطين البطولة كأس العرب الجولة الثالثة الموعد والتوقيت الثلاثاء 07\12\2021 – 18:00 بتوقيت الأردن وفلسطين والسعودية الملعب ستاد 974 القنوات الناقلة beIN Sports HD

بطاقة مباراة فلسطين ضد الأردن