موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط الاستحقاق

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتي من المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديده حيث أنها تعتبر الجهة التي تعتبر مسؤولة عن كل شىء يخص الضمان الاجتماعي الذي يهدف الي زيادة مستوى معيشة الكثير من الأشخاص السعوديين، ومساعدة الأسر الفقيرة في كل أرجاء المملكة، ويتم صرف الدعم الخاص بالنظام الاجتماعي طبقاً للضوابط والشروط التي تم وضعها،النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور لا يهدف فقط إيصال الدعم المالي للأشخاص المستفيدين، ولكن هناك فرص عمل وتدريب لهؤلاء الأشخاص.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت رسمياً أن الموعد الخاص بصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون بشكل محدد في اليوم الأول من الشهر الهجري، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد توقيت نزول الضمان الاجتماعي، ولكن الموعد يمكن أن يتغير إذا صادف اليوم الأول من الشهر الهجري هو يوم الجمعة، في هذه الحالة سوف تُدفع الأرباح في اليوم الأخير من الشهر الذي يسبقه، أما إذا حدث وجاء اليوم الأول من الشهر الهجري يصادف يوم السبت، فإنه في هذه الحالة سوف يتم يصرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الثاني من الشهر الهجري بدلاً من اليوم الابتدائي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول جميع الشروط والضوابط التي يتم علي أساسها اختيار الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور في النظام الجديد، والتي ستكون كالتالي:

الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية هو فقط من يستحق دعم الضمان الاجتماعي مع وجود بعض الاستثناءات منها المرأة الأجنبية المتزوجة من شخص سعودي، والمرأة التي طُلقت أو ترملت ولها أبناء سعوديين.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المستحق يعيش ويقيم دائما داخل المملكة

ان تكون المرأة المطلقة تعيش بمفردها وليس لها دخل أخر

لا يمتلك الشخص المستحق أى سجلات تجارية

دخول الشخص المستحق لموقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يضغط الشخص تسجيل جديد حيث يكتب البيانات مثل اسم المستخدم، ورقم الهوية الخاص به، ورقم الجوال، ورقم المرور، ثم اضغط “تم”

سيتم ارسال كود عبر الجوال، يقوم الشخص المستفيد بكتابته

بعد ذلك يضغط تأكيد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور