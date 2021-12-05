أخبار اليمن : 3 غارات على حي الأعناب بالعاصمة صنعاء

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3 غارات على حي الأعناب بالعاصمة صنعاء

جدد طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء. 3 غارات على حي الأعناب بالعاصمة صنعاءجدد طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات محطة للمشتقات النفطية بحي الأعناب السكني في مديرية معين بأمانة العاصمة. وكان الطيران المُعادي شن أمس، غارة على هنجراً للمواد الغذائية في حي الأعناب بالمديرية، ما أدى إلى إصابة 16 مواطناً.

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