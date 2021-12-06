moe-register.emis.gov.eg رابط تسجيل استمارة شهادة الإعدادية .. مركز معلومات وزارة التعليم

moe-register.emis.gov.eg رابط تسجيل استمارة شهادة الإعدادية الإلكترونية لدخول امتحان نصف العام للصف الثالث الإعدادي على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ورسوم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي، حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم الشروع في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على الإنترنت “أونلاين”، وذلك تمهيدا للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2021/2022، حيث يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية أولا قبل كتابتها وتحريرها ورقيا في المدارس، حيث أنه يلزم الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية ودفع الرسوم الخاصة بها قبل دخول امتحان الصف الثالث الإعدادي لنصف العام.

moe-register.emis.gov.eg رابط تسجيل استمارة شهادة الإعدادية 2021/2022

وتجدر الإشارة مع الإعلان عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، فقد تعاظم وتزايد البحث عن طريقة وخطوات وكيفية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، ومقار الرسوم المُقررة لاستمارة الإعدادية، وطريقة دفع تلك الرسوم، وهي أول شهادة يحصل عليها طلاب التعليم الأساسي، لذلك سنقوم من خلال هذا التقرير بالشرح الوافي لخطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثالث الإعدادي.

طريقة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2021/2022

يجب الانتباه أولا إلى أن موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يتعرض للكثير من الأعطال بسبب الدخول المُكثف من الطلاب وأولياء أمورهم للبدء في تسجيل الاستمارة الخاصة بالشهادة الإعدادية، لذلك يجب تكرار محاولة الدخول على رابط موقع التسجيل، ومع نجاح تسجيل الدخول على موقع تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية من خلال الدول على رابط موقع الاستعلام عن كود الطالب أو موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية

يتم ذلك من خلال دخول الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم على رابط موقع الاستعلام عن كود الطالب، أو من خلال تسجيل الدخول على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، ويتم اتباع الأتي:

يجب على الطالب أو الطالبة اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني

اختيار حساب الطالب

إدخال الرقم القومي للطالب

إدخال الكود الذي تسلمته من مدرستك.

النقر على عبارة “أنا لست روبوت”.

الضغط على التحقق من البيانات.

إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

كتابة البريد الإلكتروني البديل.

سيظهر لك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر.

العودة مرة أخري لرابط الموقع الرئيسي.

القيام بتسجيل الدخول بكلمة المرور “كلمة السر”.

سيتم فتح صفحة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية الخاصة بك.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة، وتتمثل في عنوانك ورقم الهاتف ويجب عليك تحميل صورة شخصية لك.

النقر على كلمة حفظ الاستمارة بعد تأكيد صحة البيانات.

طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة.

استمارة الشهادة الإعدادية الورقية

يعد الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، على الطالب أن يقدمها للمدرسة ويقوم بعدها بتحرير الاستمارة الورقية تحت إشراف المدرسة، وذلك طبقا للتالي:

يقوم الطالب أو الطالبة بكتابة استمارة امتحانات نثف العام للصف الثالث الإعدادي الورقية بخط يده.

يتم مراجعة بيانات الاستمارة الإلكترونية بدقة ، ومطابق البيانات مع شهادة ميلاد الطالب.

يتم كتابة بيانات إيصال الرسوم الخاصة بدخول الامتحان، وهي رقم وتاريخ الإيصال.

يجب إحضار عدد 4 صور بخلقية بيضاء عن تحرير الاستمارة الورقية.

يتم كتابة اسم الطالب على الصور الخاصة به.

سيتم لصق 3 صور على الاستمارة ويتم ختم الصورة الرابعة.

يجب على الطلاب إحضار طابع قيمته 10 جنيه خاص بالمشروعات التعليمية، حيث يتم لصق طابع المشروعات التعليمية على الاستمارة البيضاء.

يتم إرفاق الاستمارة الإلكترونية للطالب مع الاستمارة الورقية، والتأكد من صحة البيانات.

يتم إرفاق أيصال سداد رسوم دخول الامتحان.

قيمة مصاريف رسوم دخول امتحانات الصف الثالث الإعدادي وطريقة السداد

حددت وزارة التربية والتعليم المصرية قيمة مصاريف رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية بقيمة 150 جنيه، يتم دفع وسداد تلك الرسوم قبل تحرير استمارة دخول الامتحانات، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن رسوم استمارة امتحان الصف الثالث الإعدادي يتم دفعها من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال “خدمة فوري للدفع الإلكتروني”.