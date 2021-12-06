شروط الضمان الاجتماعي الجديد للبنات 1443 وطريقة التقديم للحصول علي الضمان

شروط الضمان الاجتماعي للبنات 1443، الضمان الاجتماعي هو مبلغ من المال يتم صرفه شهريا، لكل من ينطبق عليه الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل مساعدة المحتاجين للعيش حياة كريمة، والتغلب علي غلاء الأسعار، والظروف المعيشية الصعبة أيضا، ولكن لا ينتفع من هذا البرنامج سوي المواطنين السعوديين، الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة، وللحصول علي المبلغ المالي الموضوع من قبل الضمان الاجتماعي ينبغي توفر بعض الشروط، وسنوضح لكم اليوم أهم الشروط للضمان الاجتماعي للبنات، والمطلقات، والمتزوجات، حتي تتمكن من الحصول علي الضمان الاجتماعي كامل دون مشاكل .

أن يكون المتقدم للحصول علي الضمان بلغ سن الشيخوخة، سواء ذكرا كان أو أنثي، أو أن يكون عاجزا عن العمل، عجز كامل أو عجز مؤقت، أو معاقا .

يجب أن تكون جنسية المستفيد سعودية، أو أمه سعودية الجنسية.

أن لا يكون لدي المتقدم للحصول علي الضمان سجل تجاري أو أي ممتلكات خاصة .

أن يكون المستفيد ضمن الفئة المحددة لمحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية .

يجب أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية .

الأيتام وتشمل يتيم الأب، أو يتيمة الأب، مجهول الأبوين، أو مجهولة الأبوين ويمكنك معرفة خطوات التسجيل في ساند2021 التأمين ضد التعطل عن العمل والمبلغ المتوقع للتعويض

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للبناتالضمان الاجتماعي للبنات

هناك بعض الشروط الموضعة من قبل الضمان الاجتماعي للبنات لحصول البنات علي المعونة المقدمة من الضمان الاجتماعي، وأهم هذه الشروط هي :

أن تكون البنت سعودية الجنسية .

كما يجب أن تكون البنت عاجزة عن العمل، عجز دائم أو مؤقتة، أو لديها إعاقة .

وكذلك أن تكون البنت لا تمتلك وظيفة، أو دخل شهري ثابت، أو أي ممتلكات خاصة .

أن لا يكون لديها أي عائل، مثل الأب أو الأخ الأكبر

الضمان الاجتماعي للمطلقات

أهم الشروط لصرف الإعانة للمرأة المطلقة :

يجب أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية، وتقيم داخل السعودية .

وكذلك أن يكون طليقها سعودي الجنسية .

كما أن لا تكون تمتلك أي وظيفة ثابتة، أو سجل تجاري، أو أي ممتلكات خاصة.

أن يكون قيمة دخلها الشهري لا يزيد عن الحد المانع لاستحقاق الضمان .

أن تكون المرأة المتزوجة وصلت إلى عمر ال60.

أن تكون سعودية الجنسية .

يتم صرف الإعانة للمرأة المعلقة، التي غاب زوجها عنها بدون سبب، وتم انقطاع أخباره.

أن يكون زوجها غير قادر علي العمل والصرف علي الأسرة، خاصة إذا كانت تعول أبناء .

في حالة أن زوج المرأة المتزوجة مسجونا ولديها أبناء .

أن يكون زوجها مدمنا للمخدرات، ولديها أولاد .

ألا يكون لديها سجل تجاري .

يجب أن لا يزيد دخلها الشهري عن الحد المانع لاستحقاق الضمان الاجتماعي .الضمان الاجتماعي للعزباء

يجب أن تكون سعودية الجنسية .

أن لا تمتلك وظيفة ثابتة، أو أي ممتلكات خاصة، أو سجل تجاري .

أن تكون غير قادرة علي العمل، أو لديها إعاقة منعها من العمل .

لا يوجد من يعولها، أو يصرف عليها .

الدخول إلي الصفحة الرئيسية لخدمة الضمان الاجتماعي .

ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية .

وبعدها اختيار “تسجيل مستخدم جديد “

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والضغط علي كلمة حفظ .

وبعد ذلك سيتم تفعيل طلب التسجيل عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني .

سوف يتم عرض قبول الطلب فور قبوله، سوف يصل للمستخدم رسالة نصية عن طريق الهاتف تخبره بالموافقة علي قبول طلبه بالتسجيل في الضمان الاجتماعي . كما تعرف على الإسكان التنموي إلي مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 الشروط والأهداف.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجاتطريقة التقديم علي الضمان الاجتماعيطريقة معرفة نتيجة التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي

حيث إنه كما قمنا بعرض الشروط المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي وكذلك طريقة التقديم يمكننا عرض طريقة معرفة نتيجة التقديم. حيث إنه من الممكن الحصول على نتيجة الطلب المقدم للضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني وذلك عن طريق الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية. كما ثم بعد ذلك عليك القيام بالدخول على طلباتي ومنها معرفة نتيجة الطلب. كما كما إنه من الجدير بالذكر أن عند الموافقة على الطلب سترسل إليك الوزارة. ويمكنك التعرف أيضاً على موعد إيداع الضمان الاجتماعي الجديد ورابط وطريقة الاستعلام عن الراتب.

الحد المانع للضمان

ويتم تحديد الحد المانع للضمان داخل المملكة العربية السعودية على حسب عدد أفراد الأسرة كالتالي: