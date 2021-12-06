موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة في كأس العرب

يستضيف ستاد الجنوب مباراة المنتخب السوري ضد شقيقه الموريتاني اليوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، والتي تقام في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات في كأس العرب، حيث سيتم حسم المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر في البطولة، حيث يقام مباراة أخرى في نفس المجموعة يلتقي فيها المنتخب التونسي مع منتخب الإمارات، وذلك في نفس موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم التي تنطلق في السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث مازالت المنتخبات الأربعة تمتلك فرصة للتأهل قبل الجولة النهائية.

المنتخب السوري في مهمة صعبة ضد موريتانيا ساعياً لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الحفاظ لى آماله في التأهل لثمن النهائي في ظل منافسة صعبة، حيث يتوقف منافسته على التأهل على ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تونس ضد الإمارات متصدرة جدول الترتيب حالياً برصيد ست نقاط، ويليها المنتخب التونسي، والمنتخب السوري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما المرابطون في ذيل الترتيب بدون رصيد، ويدخل نسور قاسيون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ضد تونس بهدفين دون رد سجلهما كلاً من محمد عنز، وكاسكاو، ليتناسى خسارته الأولى ضد المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله ورد السلامة.

المنتخب الموريتاني يدخل مباراته ضد سوريا متمسكاً ببصيص الأمل في إمكانية المنافسة على التأهل لثمن النهائي رغم صعوبة المهمة في ظل تلقيه الخسارة في الجولتين الماضيتين، حيث افتتح مشواره في البطولة بالخسارة ضد المنتخب التونسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل الخسارة ضد المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية بهدف دون رد سجله الأبيض في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل من المباراة، ليبقى المرابطون بدون رصيد.

ترتيب مجموعة سوريه في كأس العرب

الإثنين 6 ديسمبر 2021.

6:00 توقيت سوريا، مكة المكرمة، والعراق.

5:00 توقيت تونس، والجزائر.

4:00 توقيت موريتانيا.

7:00 توقيت الإمارات.

عبر تردد بي إن سبورت HD2 المفتوحة: التردد 11054، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.

عبر تردد بي إن سبورت 2 على عرب سات: التردد 11585، معدل الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي سهيل سات.

عبر تردد الكأس الرياضية HD2 المفتوحة: التردد 11919، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.

عبر تردد الكأس الرياضية HD2 المفتوحة: التردد 12245، معدل الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي سهيل سات.

موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليومالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريه وموريتانيا مجاناً