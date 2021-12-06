الاشتراك في مسابقة الحلم وكيفية التسجيل في سحب المليون دولار

أيام قليلة تفصلنا عن السحب المنتظر على جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي تتطلب الاشتراك في مسابقة الحلم، من أجل الدخول في السحب المرتقب في نهاية الشهر الجاري، وسط إقبال كبير ومتزايد على المشاركة في المسابقة الأشهر عربيًا، والتي تخطت مجموع جوائزها هذا العام حاجز الـ 3.5 مليون دولار، وتُجرى مراسم السحب على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية مع الإعلامي مصطفى الأغا، من خلال برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.

الاشتراك في مسابقة الحلم

حددت المسابقة عدة خطوات من أجل الاشتراك بكل سهولة ودون معاناة، منها التسجيل في خدمة ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المرادف لدولتك المكود بجدول أرقام الدول، وفي حالة عدم تواجد رقم لبلدك، يُمكن الاتصال على الرقم الدولي الموحد، وعند الاشترك يتلقي المشارك رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة، يلي ذلك وصول رسالة أخرى على رقم المتصل تحمل فرص للسحوبات والرابط الخاص بالمشاركة على الصفحة الرئيسية للمسابقة، ويتطب الأمر موافقة المشترك على الآتي:

استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية. استقبال أي حملات أخرى من المنظم على هاتفه المحمول. الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المرفقة بالرسائل النصية.

الاشتراك عن طريق الرسائل النصية

كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لخدمة الاشتراك لدولتك كما تم في الخطوة السابقة، مع ضرورة الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، أو الاشترك عبر التطبيق الخاصة بالمسابقة والذي يتم تحميله على المنصات المخلتفة، وبعد تحميل التطبيق، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

التسجيل عبر ادخال رقم هاتفك أو جوالك.

ثم تأكيد بياناتك عبر ادخال رمز التأكيد اللذي سيصل من خلال رسالة نصية الى رقم هاتفك.

سيحصل المستخدم على عملات رقمية في التطبيق.

يُمكنك المشاركة بتلك العملات عن طريق تطبيق الحلم.

الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية.

موعد السحب يوم 31 ديسمبر المقبل.