نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الدور الثاني ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات imtihanat

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الدور الثاني ، اكدت وزارة التربية الليبية على اقتراب موعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 برقم الجلوس عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة https://moe.gov.ly/ ، حيث من المرجح ان يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني في كافة المناطق التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال الساعات القليلة القادمة، ويعيش حاليا طلاب الصف الاعدادي واوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخر صدور النتائج في وقتها المحدد سابقا، الا ان مصادر اكدت على الانتهاء التام من تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في علامات الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على الموقع الرسمي لوزارة التربية في ليبيا، فيما اكدت العديد من المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده اقتراب الموعد الرسمي لإعلان النتائج، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنقدم لكم تفاصيل وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني في ليبيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الدور الثاني

في الوقت الراهن يعتبر موضوع نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 الشغل الشاغل لطلاب الاعدادي في ليبيا. حيث عرف محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن موعد اعلان نتائج الدور الثاني للعام الدراسي 2020\2021 في كافة المناطق الليبية، ومن خلال الفقرة التالية سنقدم لكم رابط نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021 الدور الثاني.

اكدت مصار في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021 برقم الجلوس للدور الثاني. سيتم الإعلان عنها عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية. كما سيتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل. عبر رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والقيد ” http://161.47.21.187/finalresults/ ”

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني ليبيا

لم يتبقى الكثير وتعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 للدور الثاني في الشرق و الغرب و الجنوب الليبي وفي كل الولايات بنغازي، طرابلس، البيضاء، مصراته، الزاوية، غريان، سبها، طبرق، اجدابيا، الكفرة، سرت وكافة المدن الليبية الأخرى وللاستعلام عن النتائج يحب اتباع الخطوات التالية: