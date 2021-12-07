الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1443ه‍ عبر mlsd.gov.sa

صرف المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1443، التي ينتظرها الكثيرون من أبناء السعودية حيث يعد موعد صرف المساعدات المقطوعة خلال هذا الشهر من الأمور التي يتم البحث عليها دائما، ولاسيما في هذه الأيام التي تمر بها البلاد في ظل جائحة فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا، الوباء العالمي الجديد الذي أصاب العالم أجمع مع بداية العام الماضي، والذي تسبب في إيقاف الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن العمل.

يتم الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة الكترونيا، كما يتمكن المواطنين ايضا التقديم للحصول علي تلك المساعدات عبر الانترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط علي الخدمات الالكترونية.

تسجيل بياناتك الشخصية المتمثلة في (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

كتابة رمز التحقق.

كتابة اسمك والوظيفة وباقي البيانات.

أرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط علي التسجيل.

تعد تلك المساعدات التي تصرف لأصحاب الدخل المحدود كنوع من أنواع الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ولكن تشترط المملكة العربية السعودية عدة شروط للاستفادة من الدعم ومن أهم تلك الشروط هي أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة وألا يكون لدية سجلات تجارية، كما أوضحت أن تلك المساعدات سيتم صرفها للأسر الأشد حاجة إلى المال أو الأشد فقرا، ونوضح لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، أهم الشروط اللازمة للحصول على الدعم وكيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكذلك خطوات الاستعلام عن صرف المساعدات التي طال انتظارها والتي تعد بمثابة طوق الأمل لكل أسرة ضاقت بها الحياة أو كل ارمله أو مطلقة ترجو من الله هذه الإعانة التي تشكل لهم فرصة للهروب من فقر المعيشة والظروف التي لا ترحم. 70



المساعدات المقطوعة 1443

مع دخول العام 2022 ينتظر الكثير من أبناء الدخل المحدود والمتوسط المساعدات المقطوعة نظراً للحاجة إلى شراء احتياجات الشهر المبارك من المواد الغذائية والمشروبات والسلع التموينية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة خلال الساعات القادمة التالية وذلك مع بداية الشهر الجاري، حيث تزداد عمليات شراء الأطعمة واللحوم والدواجن وجميع أنواع المأكولات خلال أيام المناسبات، لذا يترقب الجميع صرف المساعدات المقطوعة خاصة هذه الأيام التي تليت الشهر الأول من العام الجديد، حيث يعد مقدار الدعم ما يقارب 300 ألف ريال سعودي أو اقل.



تزايدت بعض الأقاويل عن إيقاف المساعدات المقطوعة الأمر الذي أزعج الجميع بعد نشر شائعة إيقاف المساعدات المقطوعة والذي ردت وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي استعداداً لصرف المساعدات المقطوعة، فيما شنت رواد مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفيس بوك حملة تطلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة محاسبة المقصرين في تأخير المساعدات المقطوعة حتي الآن، كما طالبت الحملة خادم الحرمين الشريفين بتعجيل صرف المساعدات المقطوعة.

شروط التقديم والحصول على دعم المساعدات المقطوعة

حددت وزارة الضمان الاجتماعي عدة شروط للاستفادة من الدعم ومع هذه الشروط أوضحت أن صرف تلك المساعدات ستكون للأسر الأشد حاجة وأصحاب الإعاقة والمواطنين الغير قادرين على العمل، ونوضح لكم أهم شروط الاستفادة من دعم المساعدات المقطوعة وهى كالاتي:

ألا يكون سن المتقدم لطلب المساعدة أكثر من 35 عام.

ألا يكون المتقدم لطلب الدعم لديه أي سجلات تجارية.

أن يكون المتقدم بدون عمل.

ألا يكون المتقدم الأعزب لدية دخل يزيد عن 3000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم المتزوج لدية دخل يزيد عن 8680 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في السعودية.

أن يكون المتقدم ليس لدية مزارع أو أراضى.

في توافر كل تلك الشروط علي المتقدمين تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الشروط ومن ثم تقوم بصرف تلك المساعدات إلي المستفيدين، والتي ينتظرها الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية خاصة في هذه الأيام التي تجري فيها متغيرات كثيرة لعام المقيمين والمواطنين بالمملكة نظرا لانتشار الوباء الجديد الذي أصاب العالم أجمع.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على المواطنين المستحقين للدعم الاستعلام عن طريق الاتصال برقم”19911″ أو التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تلقى الاستفسارات والشكاوى والمقترحات.

أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن إجمالي عدد المستحقين لدعم والذي تجاوز 15 ألف أسرة، كما أكدت أنه تم إيداع 2 مليون ريال سعودي للمستحقين من تلك المساعدات، كما دعت الوزارة جميع المستفيدين من تلك المساعدات بضرورة تحديث بياناتهم بشكل مستمر وذلك في حالة تغير أي بيانات حتى تتمكن من صرف المساعدات بشكل مستمر.

وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بصرف 1.850 مليار سعودي للمستحقين من الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف مبلغ 1000 ريال إلي العائل، و500 ريال إلي التابع على أن تكون صرف تلك المساعدات من غير حساب أموال الزكاة، وذلك حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تأتي تلك المساعدات التي يتم البحث والانتظار ولاسيما بعد إعلان وزارة المالية منذ عدة اشهر قليل ما تسمي بمجموعة قرارات مؤلمة، والتي أهمها إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع قيمة ضرائب القيمة المضافة، الأمر الذي جعل الكثير من المواطن يسأل عن حقيقة تخفيض رواتب السعوديين، وذلك بعد القرارات الأخيرة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، لذا تعد تلك المساعدات المقطوعة من أهم الأمور التي تساعد المواطنين في مواجهة التحديات الحياتية في ظل جائحة كورونا.

ينتظر الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية الإعلان عن أسماء المستفيدين من المساعدات وذلك فور الإعلان الرسمي عن صرف المساعدات المقطوعة يتم التوجه مباشرة إلى الموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على التفاصيل، ويأتي من دور المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم للمواطنين وذلك في جراء جائحة فيروس كورونا.

الرقم المجاني للاستفسارات عن المساعدات المقطوعة

أعلنت وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الرقم المجاني (8001222777) من أجل الاستفادة من الدعم الفني ومعرفة تفاصيل الدعم المقدم من وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخاص بالمساعدات المقطوعة، ويذكر أن وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت أن يكون صرف تلك المساعدات المقطوعة سنوياً، ولا يمكن الحصول عليها أكثر من مرة في العام، يعد هذا الدعم من أهم المساعدات التي ينتظرها الملايين في المملكة العربية السعودية المستنفدين من تلك المساعدات وأهم الفقراء والمحتاجين والأرامل وأصحاب الدخل المنخفض والدخل المتوسط، ولاسيما في هذا العام الاستثنائي الذي انتشر فيه الوباء الذي لم يوجد له حل حتي بعد محاولات جميع دول العالم عن إيجاد دواء لهذا المرض المميت، حيث تحاول جميع دول العالم التعايش مع فيروس كورونا حتي يأخذ دورته وينتهي، علي سياق منفصل يتوقع الكثيرون صرف المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1443ه‍ عبر الموقع الإلكتروني mlsd.gov.sa، خلال الأيام القليلة القادمة.