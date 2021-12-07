ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان كلوب بروج الآن.. ثنائية امبابي تمنح الـBSG التقدم بالشوط الأول

ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، هو ما سنعمل على تقديمه خلال هذه الصفحة حيث يستقبل ملعب حديقة الأمراء معقل الـBSG فريق كلوب بروج وسط حشد جماهيري كبير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ولعل الكثير ممن سيشاهدون اللقاء عبر الإنترنت سيتابعون نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في الشوط الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا 2021 ، ونحن سنوفر لكم تغطية كاملة ومستمرة فيما يخص نتيجة أهداف باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم بدوري الأبطال.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم ، هو محض اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان وعشاق النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي المنضم لفريق الباريسي مؤخراً ، ويدخل باريس سان جيرمان متواجداً في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بينما سيدخل كلوب بروج اللقاء متواجداً في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربعة نقاط، المجموعة الثانية التي يتصدرها مانشستر سيتي برصيد 12 نقطة.

BSG امبابي د.ق 2-6 كلوب بروج 0

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما ستنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإنارات.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا قناة بي ان سبورت الأولى التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، بينما هناك العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة ولعل أبرزها قناة أرينا سبورت 3

نتيجة أهداف مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

سنتابع معكم الآن ملخص نتيجة أهداف باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم في الشوط الأول والثاني اليوم في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021، المباراة التي تقام على ملعب حديقة الامراء معقل الفريق الباريسي.

انطلقت المباراة الآن وسط أجواء شديدة الحماس من قبل الجماهير في مدرجات ملعب حديقة الامراء، وحماس كبير من لاعبي باريس سان جيرمان.

دقيقة 2: جووووووووووووووووول لصالح الفريق الباريسي عن طريق تسديدة قوية من اللاعب امبابي تسكن شباك كلوب بروج لتشير نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج الشوط الأول الآن 1-0 لصالح باريس سان جبرمان.

دقيقة 6: جوووووووووووووول ثاني لصالح فريق باريس سان جيرمان عن طريق اللاعب امبابي ليكون الهدف الثاني له ولفريقه باريس سان جيرمان في السبع دقائق الأولى من عمر المباراة، 2-0 لصالح بارييس سان جيرمان.