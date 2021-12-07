رغم نفي موسكو.. واشنطن تواصل الترويج لتوجسها من ”غزو روسي” قادم لأوكرانيا

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند حسب مصدر مطلع، أن قدرة الإدارة الأمريكية على منع "الغزو الروسي لأوكرانيا محدودة"، رغم شدة العقوبات التي قد تفرض على موسكو.

وقال المصدر لشبكة CNN إن نولاند حددت خلال جلسة إحاطة مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ يوم أمس الاثنين "حزمة عقوبات صارمة ضد موسكو تستعد لها الإدارة الأمريكية ردا على الهجوم الروسي المحتمل".

وأشار المصدر إلى أن "نولاند قالت إن الولايات المتحدة لديها قدرة محدودة على ردع الغزو" الروسي.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تقارير إعلامية أمريكية عن غزو روسي وشيك لدولة مجاورة، مؤكدة أن "انتشار القوات الروسية على الأراضي الروسية حق مشروع لروسيا في ظل ممارسات حلف شمال الأطلسي في المنطقة... ينبغي على الصحافة الأمريكية أن تقلق للأعمال العدوانية الأمريكية لا الروسية".

وأضافت: "الولايات المتحدة تدير عملية خاصة لتأجيج الوضع حول أوكرانيا وتحميل المسؤولية لروسيا... تستند إلى أعمال استفزازية على الحدود الروسية، مصحوبة بخطاب اتهامي ضد موسكو، ومن حيث المبدأ، لا شيء جديد في التكتيكات الغربية الكلاسيكية... فقط مدى الوقاحة والنفاق ما يثير الدهشة".