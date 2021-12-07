السويد تفرض حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا

وذكرت وزيرة الصحة السويدية لينا هالنجرين - فى تصريحات صحفية لها أوردها موقع "ذا لوكال" السويدى - أنه سيطلب من المسافرين ارتداء أقنعة الوجه فى وسائل النقل العام اعتبارا من غد الأربعاء، كما سيتعين على أصحاب العمل السماح لموظفيهم بالعمل عن بعد، إلى جانب ضمان التباعد الاجتماعى فى الأماكن العامة وتجنب الازدحام فى المطاعم.
وأضافت أنه سيتم تمديد استخدام شهادة التطعيم ضد الفيروس التاجى، التى تم تقديمها قبل أسبوع وستكون مطلوبة قريبا فى المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.
يشار إلى أن السويد كانت قد فرضت تدابير مخففة نسبيا فى بداية الوباء، على عكس العديد من البلدان الأخرى فى أوروبا، لكنها واجهت معدلات إصابة عالية مقارنة ببقية الدول الاسكندنافية، وحاليا، تعد أرقام الإصابات الخاصة بالسويد أقل مما هى عليه فى معظم دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.
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