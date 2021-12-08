أخبار اليمن : مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021

مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021اختتمت مساء الثلاثاء مرحلة المجموعات من كأس العرب في نستختها العاشرة والتي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجارى، بتأهل 8 منتخبات إلى دور ربع نهائي البطولة.

وتأهل منتخبنا الوطنى المصرى بالإضافة إلى منتخبات قطر، الإمارات، تونس، الجزائر، المغرب، عمان والأردن إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وستكون مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس العرب على النحو التالى:

الجمعة 10 ديسمبر

تونس × عمان الخامسة مساء على ملعب "المدينة التعليمية"

قطر × الإمارات التاسعة مساء على ملعب "البيت"

السبت 11 ديسمبر

مصر × الأردن الخامسة مساء على ملعب "الجنوب"

المغرب × الجزائر التاسعة مساء على ملعب "الثمامة"

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 على النحو التالى:

المجموعة الأولى: قطر 9 نقاط، عمان 4 نقاط، العراق نقطتين والبحرين نقطة واحدة.

المجموعة الثانية: تونس 6 نقاط، الإمارات 6 نقاط، سوريا 3 وموريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الثالثة: المغرب 9 نقاط، الأردن 6 نقاط، السعودية نقطة واحدة وفلسطين بنفس الرصيد.

المجموعة الرابعة: مصر 7 نقاط متفوقا باللعب النظيف على الجزائر صاحب نفس الرصيد، لبنان 3 نقاط والسودان بدون رصيد من النقاط.

(الوطن المصرية)

